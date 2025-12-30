Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Por los motores

La FIA le dio un fuerte respaldo a Alpine

La FIA le dio un fuerte respaldo a Alpine

flavio briatore

30 de Diciembre de 2025 | 01:27
Edición impresa

Alpine recibió una señal clave de cara a 2026 tras la decisión de la FIA de avalar la interpretación técnica que permite a Mercedes sostener el diseño de su nuevo motor, pese a los reclamos de otros fabricantes por una posible ventaja reglamentaria.

El fallo representa un primer respaldo concreto para el proyecto que utilizará el equipo de Franco Colapinto en la próxima era de la Fórmula Uno.

El cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026 todavía no se estrenó en pista, pero ya generó fuertes tensiones puertas adentro del paddock.

La polémica se centró en la relación de compresión de las nuevas unidades de potencia cuando trabajan a alta temperatura, un punto considerado gris dentro del reglamento técnico.

Mercedes, proveedor de Alpine y Red Bull, quedaron en el foco por desarrollar soluciones que podrían traducirse en una mejora de rendimiento.

Según denuncias de equipos rivales, el aumento de temperatura durante el funcionamiento del motor podría llevar la relación de compresión más allá de los límites permitidos, aunque los controles habituales de la FIA se realizan a temperatura ambiente.

Ante este escenario, el organismo rector se vio obligado a fijar postura antes del inicio del nuevo ciclo técnico.

La FIA fue clara en su resolución: las cámaras de combustión “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor”.

El criterio no dejó conformes a todos, ya que algunos equipos se amparaban en el artículo 1.5 del reglamento técnico, que establece que los autos deben ajustarse a la normativa en todo momento durante un evento y no solo en las verificaciones en frío.

Mercedes abastecerá a McLaren, Williams y Alpine, mientras que Red Bull hará lo propio con Racing Bulls. En caso de confirmarse una brecha de rendimiento, los fabricantes relegados podrían acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora para compensar desventajas.

 

