Deportes |2-2 ANTE BOURNEMOUTH Y SE MANTIENE EN PUESTOS DE EUROPA LEAGUE

Asistencia de Garnacho y gol de Enzo Fernández en la igualdad del Chelsea

Asistencia de Garnacho y gol de Enzo Fernández en la igualdad del Chelsea

Enzo y Garnacho

31 de Diciembre de 2025 | 01:34
Edición impresa

Se puso en juego la primera parte de la fecha 19 de la Premier League, con el empate 2-2 entre Chelsea y Bournemouth, que tuvo presencia y participación de argentinos. Además, el líder Arsenal derrotó 4-1 a Aston Villa. Los partidos restantes tienen fecha para el primer día del 2026.

Los Blues no pudieron superar la línea de Liverpool en zona de Champions League, y ahora se mantienen quintos en puesto de Europa League.

Con respecto al duelo, Los Cherries rompieron la paridad con el gol de David Brooks a los 6 minutos del primer tiempo. Aunque al rato, Cole Palmer desde los doce pasos consiguió la igualdad. Mientras que a los 23, tras un correcto pase de Alejandro Garnacho, Enzo Fernández dio vuelta el marcador a favor del conjunto londinense.

Pese a la alegría de los locales en Stamford Bridge, la euforia duró poco, ya que en menos de cuatro minutos Bournemouth volvió a poner las cosas como en el principio, tras la anotación de Justin Kluivert.

Por su parte, en el conjunto conducido por Enzo Maresca, Facundo Buonanotte no sumó minutos desde el banco de suplentes. Y en el cuadro comandado por el español Andoni Iraola, Marcos Senesi completó los 90 minutos, en tanto que Julio Soler siguió el encuentro al lado del DT.

Por otro lado, Arsenal sumó su sexta victoria consecutiva, tras golear en condición de local a Aston Villa, que contó con la titularidad de Dibu Martínez.

En un primer tiempo con pocas alegrías, Los Gunners abrieron el marcador a los 3 minutos del complemento, gracias al gol de Gabriel Magalhaes. Más tarde, Martín Zubimendi puso el 2-0, en tanto que Leandro Trossard marcó el tercer gol, lo que empezó a encaminarla victoria del puntero, que coronó el cuarto con la anotación de Gabriel Jesús.

Pese al 4-0 abajo, los Villanos descontaron en una de las últimas jugadas del partido, tras el gol de Ollie Watkins. Con esta victoria, Arsenal llegó a los 45 puntos, y le saca 5 unidades a al Manchester City

En otros resultados: West Ham y Brighton igualaron 2-2. Bowen y Paquetá, y Welbeck y Veltman los goles respectivamente. Otro empate fue el de Manchester United ante Wolves 1-1. Zirkzee abrió el marcador para los Diablos Rojos, mientras que Krejčí marcó la paridad.

Everton con goles de Garner y Barry le ganó 2-0 a Nottingham. Newcastle derrotó 3-1 a Burnley, Joelinton, Wissa y Guimarãe convirtieron para el elenco ganador, y Laurent para el local.

Por otro lado, el jueves sigue la fecha con Palace-Hulham y Liverpool-Leeds a las 14.30. Y desde las 17 Brentford-Tottenham y Sunderland- City.

