Reclamo por el trámite para tener la libreta sanitaria

Trabajadores de un supermercado mayorista de la Ciudad plantearon sus quejas ante este diario por la presunta demora en la gestión de la libreta sanitaria que se realiza en la Secretaría de Salud y Medicina Social, situada en diagonal 73 entre 59 y Plaza Rocha.

La libreta sanitaria, de requerimiento obligatorio para el personal de diversas ramas de la actividad comercial e industrial, es objeto de reclamo por empleados de un supermercado. “Hay que ir a las 5.30 y hacer fila hasta las 9 ó 10 horas para que den sólo 25 números”, manifestó una empleada.

Se sostuvo que son “muchas” las personas haciendo fila desde temprano, sin poder avanzar con la libreta. “Antes no era así. No sé qué está pasando últimamente”, se preguntó un trabajador. Ante la consulta de este diario desde la Secretaría de Salud se respondió “venimos trabajando fuertemente con las libretas y se atiende a muchas personas diariamente”.