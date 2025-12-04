Reelección en la cámara de materiales para la construcción

La Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (Acimco) realizó la Asamblea General Ordinaria 84º y renovó a las autoridades de la Comisión Directiva.

De esta manera, para el período 2025-2027 seguirá al frente de la conducción, Carlos Molinari. Lo acompañarán el licenciado Jonathan Delfi Tanzi (vicepresidencia 1º); el arquitecto Rodrigo Tumori (vicepresidencia 2º); Andrés Brandoni (Secretario General); Fabián Gonzáles (prosecretario); Alejandro Guanzatti (director), entre otros integrantes.