Política y Economía |ANTE EL RECLAMO DEL MUNICIPIO DE AZUL

Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3

Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3

La ruta nacional Nº3, entre Azul Cachari / gentileza Diario El Tiempo

4 de Diciembre de 2025 | 04:12
Edición impresa

Un relevamiento realizado por la División Unidad Operativa de la Policía Federal de Azul, confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3, en el tramo que va desde ese distrito hasta Cachari, en el marco de una acción judicial que el Municipio azuleño inició contra el gobierno nacional por su falta de mantenimiento.

“Baches, hundimientos, huellas de alto tránsito y falta de señalización en la cinta asfáltica” son algunas de las condiciones consignadas por el peritaje solicitado por el fiscal fedral Santiago Eyherabide, quien advirtió que “queda expuesta con claridad que la ruta se encuentra en malas condiciones y no existe control por parte de la Dirección Nacional de Vialidad respecto de las empresas encargadas de la manutención, o directamente, no hay entidad alguna que hoy se ocupe de esa tarea, según surge de la respuesta del Estado Nacional”.

“En consecuencia -añadió el fiscal en su dictamen según el diario local El Tiempo-, considero que de manera urgente debe analizarse la procedencia de una medida cautelar” solicitada por el Municipio de Azul, parte denunciante en el litigio, “que asigne a todos los demandados la obligación de mantener provisoriamente la Ruta Nacional N° 3, al menos en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí sobre el que versa la presente acción, en un estado de transitabilidad que resulte seguro para la comunidad”.

La Comuna de Azul había presentado ante el juzgado federal Nº2, a cargo del juez Martín Bava, la solicitud de una medida cautelar para que, al ser la ruta competencia del gobierno nacional, se ordene a Vialidad Nacional “un plan de trabajo que, al menos, procure la seguridad en la circulación” de esa vía, debido a que “corresponde de manera exclusiva al gobierno nacional, que oportunamente lo concesionó a la empresa codemandada, Corredores Viales S.A.””, la que, según Vialidad Nacional debe asumir el mantenimiento de la arteria.

En una reciente resolución, el magistrado rechazó avanzar con una medida cautelar aunque hizo lugar a la acción de amparo solicitada por esa Comuna. Mientras los tironeos judiciales continúan, el informe oficial presentado por el fiscal federal sobre el estado de la ruta en el segmento mencionado, preocupa a vecinos locales y regionales y a quienes transitan por la zona, tanto para el transporte de personas como productivo, al tiempo que señala que Vialidad Nacional no ejerce el debido control sobre la empresa concesionaria, tema a dirimir el transcurso de la acción a la que se dio curso.

 

