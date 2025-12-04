VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un relevamiento realizado por la División Unidad Operativa de la Policía Federal de Azul, confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3, en el tramo que va desde ese distrito hasta Cachari, en el marco de una acción judicial que el Municipio azuleño inició contra el gobierno nacional por su falta de mantenimiento.
“Baches, hundimientos, huellas de alto tránsito y falta de señalización en la cinta asfáltica” son algunas de las condiciones consignadas por el peritaje solicitado por el fiscal fedral Santiago Eyherabide, quien advirtió que “queda expuesta con claridad que la ruta se encuentra en malas condiciones y no existe control por parte de la Dirección Nacional de Vialidad respecto de las empresas encargadas de la manutención, o directamente, no hay entidad alguna que hoy se ocupe de esa tarea, según surge de la respuesta del Estado Nacional”.
“En consecuencia -añadió el fiscal en su dictamen según el diario local El Tiempo-, considero que de manera urgente debe analizarse la procedencia de una medida cautelar” solicitada por el Municipio de Azul, parte denunciante en el litigio, “que asigne a todos los demandados la obligación de mantener provisoriamente la Ruta Nacional N° 3, al menos en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí sobre el que versa la presente acción, en un estado de transitabilidad que resulte seguro para la comunidad”.
La Comuna de Azul había presentado ante el juzgado federal Nº2, a cargo del juez Martín Bava, la solicitud de una medida cautelar para que, al ser la ruta competencia del gobierno nacional, se ordene a Vialidad Nacional “un plan de trabajo que, al menos, procure la seguridad en la circulación” de esa vía, debido a que “corresponde de manera exclusiva al gobierno nacional, que oportunamente lo concesionó a la empresa codemandada, Corredores Viales S.A.””, la que, según Vialidad Nacional debe asumir el mantenimiento de la arteria.
En una reciente resolución, el magistrado rechazó avanzar con una medida cautelar aunque hizo lugar a la acción de amparo solicitada por esa Comuna. Mientras los tironeos judiciales continúan, el informe oficial presentado por el fiscal federal sobre el estado de la ruta en el segmento mencionado, preocupa a vecinos locales y regionales y a quienes transitan por la zona, tanto para el transporte de personas como productivo, al tiempo que señala que Vialidad Nacional no ejerce el debido control sobre la empresa concesionaria, tema a dirimir el transcurso de la acción a la que se dio curso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí