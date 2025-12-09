La seguridad de Harry en Reino Unido, bajo revisión

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
El acceso del príncipe Harry a tener seguridad especial cuando visita el Reino Unido está bajo revisión, según indicaron fuentes allegadas a la Casa Real. En mayo, el príncipe Harry perdió un juicio para que se le restableciera la protección policial cuando visitara el Reino Unido.
En una entrevista con la BBC después del fallo, el también duque de Sussex dijo que no era seguro traer a su familia de regreso a su país de nacimiento -actualmente reside con su esposa e hijos en Estados Unidos- porque no podía garantizar su seguridad. Se entiende que una revisión del Ministerio del Interior analizará ahora si debería recibir automáticamente protección policial completa en sus visitas al Reino Unido a pesar de que ya no es un miembro activo de la familia real.
Fuentes cercanas al príncipe afirman que este nivel de revisión de seguridad era necesaria desde hace tiempo. Según el diario The Sun, el proceso para reevaluar el nivel de amenaza del duque ya está en marcha y se espera una decisión el próximo mes.
El rey Carlos de Inglaterra sólo se había reunido una vez antes con los hijos del duque y la duquesa de Sussex.
La última vez que vio a sus nietos, Archie y Lilibet, fue durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta Reina en 2022.
La seguridad del príncipe Harry se redujo después de que se alejara de sus deberes reales de primera línea en 2020 y se mudara a Estados Unidos con la duquesa de Sussex, Meghan Markle.
En su desafío legal a principios de este año, cuestionó el proceso de toma de decisiones utilizado por un comité llamado Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec), que autoriza la seguridad de los miembros de la realeza de alto rango en nombre del Ministerio del Interior.
Ravec había concluido que, debido a que el príncipe Harry sería un visitante poco frecuente del Reino Unido, sus necesidades de seguridad se evaluarían caso por caso. Pero al hacerlo, el equipo legal del duque argumentó que Ravec no reevaluó adecuadamente las amenazas que enfrentó al considerar su situación en 2020.
Sus abogados argumentaron que lo habían “seleccionado” para darle un “trato inferior”, pero el fallo del tribunal confirmó que no había habido nada ilegal en cómo se había llegado a la decisión.
