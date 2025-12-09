Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |A un año del secuestro del gendarme argentino en Venezuela

Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo

Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo

Nahuel Gallo

9 de Diciembre de 2025 | 01:55
Edición impresa

A través de un comunicado que no hace mención al dictador Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei reclamó por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el gobierno de Venezuela, a un año del episodio.

La idea de la comunicación oficial es exigir la inmediata libertad del argentino a un año de su desaparición forzada.

Para eso, optaron por recordar el pasado 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme fue detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.

De la redacción del texto participaron los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Seguridad.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”, inicia el escrito.

En la misma línea, precisaron: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada de las autoridades venezolanas”.

LE PUEDE INTERESAR

Caravana en Mendoza por un proyecto minero

LE PUEDE INTERESAR

Juraron los nuevos integrantes del   Senado bonaerense

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria, y agregaron: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Alberto F. ¿con novia del PRO?

Villarruel y el enojo libertario

Juraron los nuevos integrantes del   Senado bonaerense

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Pobreza: la caída informada por el Indec sería menor a la real
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: se viene el proyecto oficial

Más de 50% de las pymes, con juicios laborales

Pobreza: la caída informada por el Indec sería menor a la real

Milei rumbo a Oslo para apoyar a Corina Machado
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
Policiales
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Deportes
El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla