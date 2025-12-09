Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
A través de un comunicado que no hace mención al dictador Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei reclamó por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el gobierno de Venezuela, a un año del episodio.
La idea de la comunicación oficial es exigir la inmediata libertad del argentino a un año de su desaparición forzada.
Para eso, optaron por recordar el pasado 8 de diciembre de 2024, cuando el gendarme fue detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.
De la redacción del texto participaron los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Seguridad.
“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”, inicia el escrito.
En la misma línea, precisaron: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada de las autoridades venezolanas”.
“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria, y agregaron: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales”.
