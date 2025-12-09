Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El supuesto pedido de coimas que salpica a la Rosada

Escándalo en la ANDIS: ¿un pacto de silencio?

La Justicia cierra el círculo de las primeras 15 indagatorias. La mayoría de los acusados se acogió a su derecho de no declarar

Escándalo en la ANDIS: ¿un pacto de silencio?

La Agencia de Discapacidad en la mira por corrupción /archivo

9 de Diciembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

La causa que investiga una “enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en una etapa de definiciones, ya que terminó la primera ronda de 15 indagatorias ante el juez federal Sebastián Casanello, con la mayoría de los acusados acogiéndose al derecho de no declarar.

El caso se encuentra en un momento crucial, ya que la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez que determine la veracidad de los audios filtrados, un fallo que, según el análisis, podría “embarrar” el devenir de la pesquisa.

El Núcleo de la Acusación

El fiscal Franco Picardi y la UIF (Unidad de Información Financiera) acusan que en la ANDIS funcionó un sistema de recaudación ilegal que benefició a droguerías. La acusación apunta a que la asociación ilícita fue comandada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo:

* Imputados Clave: Entre los 15 investigados que optaron por el silencio se encuentran Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei), Daniel Garbellini (extitular de la Dirección “Incluir Salud”), y Miguel Ángel Calvete (empresario acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita).

El hecho más determinante fue la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar a Casanello que determine si los audios filtrados de Spagnuolo, donde se escucha describir el sistema de coimas, son veraces.

* Riesgo de la Causa: Esta orden pone el foco en la fuente de la denuncia y no en la “enorme trama de corrupción” ya revelada a través de otros elementos.

LE PUEDE INTERESAR

Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo

LE PUEDE INTERESAR

Caravana en Mendoza por un proyecto minero

* La Defensa de Spagnuolo: Presentó peritajes privados sugiriendo que los audios fueron manipulados con Inteligencia Artificial, y activaron la teoría del “fruto del árbol envenenado” para anular todo el proceso judicial.

* El Circuito del Dinero y las próximas indagatorias: Mientras Casanello debe definir los procesamientos (y se descuentan que serán muchos), el fiscal Franco Picardi prepara nuevas citaciones centradas en el blanqueo de los fondos ilegales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Empresario imputado: una boda de lujo en Italia y vínculos con el lavado de dinero
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Villarruel y el enojo libertario

Juraron los nuevos integrantes del   Senado bonaerense

Alberto F. ¿con novia del PRO?

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

La jugada de Caputo

Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: se viene el proyecto oficial

Más de 50% de las pymes, con juicios laborales

Pobreza: la caída informada por el Indec sería menor a la real

Milei rumbo a Oslo para apoyar a Corina Machado
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
Policiales
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Deportes
El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla