Escándalo en la ANDIS: ¿un pacto de silencio?

La Agencia de Discapacidad en la mira por corrupción /archivo

La causa que investiga una “enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en una etapa de definiciones, ya que terminó la primera ronda de 15 indagatorias ante el juez federal Sebastián Casanello, con la mayoría de los acusados acogiéndose al derecho de no declarar.

El caso se encuentra en un momento crucial, ya que la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez que determine la veracidad de los audios filtrados, un fallo que, según el análisis, podría “embarrar” el devenir de la pesquisa.

El Núcleo de la Acusación

El fiscal Franco Picardi y la UIF (Unidad de Información Financiera) acusan que en la ANDIS funcionó un sistema de recaudación ilegal que benefició a droguerías. La acusación apunta a que la asociación ilícita fue comandada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo:

* Imputados Clave: Entre los 15 investigados que optaron por el silencio se encuentran Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei), Daniel Garbellini (extitular de la Dirección “Incluir Salud”), y Miguel Ángel Calvete (empresario acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita).

El hecho más determinante fue la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar a Casanello que determine si los audios filtrados de Spagnuolo, donde se escucha describir el sistema de coimas, son veraces.

* Riesgo de la Causa: Esta orden pone el foco en la fuente de la denuncia y no en la “enorme trama de corrupción” ya revelada a través de otros elementos.

* La Defensa de Spagnuolo: Presentó peritajes privados sugiriendo que los audios fueron manipulados con Inteligencia Artificial, y activaron la teoría del “fruto del árbol envenenado” para anular todo el proceso judicial.

* El Circuito del Dinero y las próximas indagatorias: Mientras Casanello debe definir los procesamientos (y se descuentan que serán muchos), el fiscal Franco Picardi prepara nuevas citaciones centradas en el blanqueo de los fondos ilegales.