Condenado a muerte en China por sobornos

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Bullrich denunció un “ataque organizado” contra Milei en Lomas de Zamora y apuntó al kirchnerismo
“Ha visto mucha pornografía infantil”: Carrió, sin filtros contra los Milei
¡No deja títere con cabeza! Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis: “Me dijo que nos vayamos juntos”
Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Un tribunal de la ciudad china de Guilin condenó a pena de muerte suspendida durante dos años a Liu Xingtai, exvicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan (sur), por haber aceptado más de 316 millones de yuanes en sobornos (44,1 millones de dólares). La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida, la incautación de la totalidad de sus bienes personales y la recuperación de los ingresos ilícitos para incorporarlos al erario, según informó el tribunal en su cuenta oficial en la red social Wechat. Entre 2003 y 2024 Liu se valió de los cargos que ocupó (puestos directivos en el Partido Comunista chino y en la administración de la provincia de Shandong) para favorecer a entidades y particulares en asuntos relacionados con la gestión de empresas, la adjudicación de negocios y la asignación de fondos, percibiendo de forma directa o a través de terceros bienes por un importe total superior a 316 millones de yuanes, indicó el fallo.
Trump amenaza con demandar al magnate Soros
“Arancelazo” para India por las compras de petróleo ruso
