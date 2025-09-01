Buscan en Merlo a un acusado de abuso

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
Una cámara de seguridad se volvió clave en la causa por la violación de una mujer en la localidad de Mariano Acosta.
Las imágenes, previas al ataque sexual, muestran al presunto abusador caminando y tambaleándose producto de su estado de ebriedad.
Detrás de él va la víctima, que volvía de trabajar y llevaba una bolsa en una de sus manos sin saber que el infierno la esperaba en una esquina cercana: el agresor la tomaría de los pelos y la llevaría a un terreno baldío para abusar de ella.
El sospechoso es intensamente buscado por la Policía.
La víctima tiene 26 años y regresaba a su casa caminando después de su jornada laboral.
Había pasado media hora de las 20 de este viernes y en el cruce de Belén y Amado Nervo fue captada por el agresor, de unos 30 años y totalmente borracho. Le faltaban sólo seis cuadras para llegar a su vivienda.
Recaudos para sortear obstáculos en la causa
Según el testimonio de la víctima, se cruzó con su agresor, quien primero comenzó a decirle obscenidades. En ese momento, la chica decidió llamar por teléfono a su mamá. La mujer escuchó gritar a su hija y que le tapaban la boca.
Para ese entonces, el agresor la llevó bajo amenazas hasta a un descampado, donde le bajó las prendas íntimas y la penetró.
