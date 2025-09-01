Conmoción en Tandil por el asesinato de una joven

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
Ayer por la mañana, alrededor de las 06.30, se registró un femicidio en la ciudad de Tandil. Fue en la intersección de las calles Uriburu y Rodríguez.
Según trascendió, las cámaras del Centro de Monitoreo (COM) captaron a un grupo de jóvenes reunidos en esa esquina. En las mismas imágenes los operadores observaron cuando uno de los miembros se aleja corriendo, mientras otra persona se desploma en el piso.
La víctima, una joven de 18 años, falleció casi en el acto tras recibir una herida de arma blanca en el cuello.
El presunto agresor, de 23 años, fue seguido por las cámaras hasta su domicilio, ubicado frente al Hospital de Niños de esa ciudad.
Minutos después, la Policía concretó un rápido operativo de detención y logró secuestrar el arma homicida.
La Fiscalía de Tandil interviene en la investigación bajo la carátula de “homicidio agravado por violencia de género”, mientras se esperan peritajes y la declaración de testigos.
La víctima fue identificada como Milagros Andrea Pilar Quenaipe.
El motivo de la brutal agresión aún no se dio a conocer oficialmente, ya que todo está en etapa de investigación.
