Choque de motos con dos heridos en la ruta 2

El sábado pasado, por circunstancias que ahora intenta determinar la Justicia, se produjo una colisión entre dos motos de alta cilindrada en el kilómetro 74 de la ruta 2. Una Honda SBR 1100 y una Suzuki 1000, cuyos conductores resultaron con heridas de distinta consideración y debieron ser derivados a distintos centros asistenciales.

Uno terminó en el hospital de Brandsen y el otro en el de Melchor Romero.

De acuerdo a fuentes del caso, en el siniestro tomó intervención personal del destacamento Gómez, perteneciente a Brandsen, con conocimiento de la fiscalía descentralizada de esa ciudad.

Los accidentados fueron identificados por la Policía como Raúl Edgardo Papalardo, que es de La Plata, y Fernando Pascarelli, que tiene domicilio en Tigre.

Por el momento no está claro si eran conocidos y circulaban juntos o si, por razones que deberán precisarse, coincidieron en el lugar del choque, donde no pudieron evitar el impacto y la caída.