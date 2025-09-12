Agredía a una mujer y fue captado por las cámaras

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Un hombre fue detenido en La Plata luego de ser sorprendido agrediendo a una mujer en la vía pública. El hecho fue detectado por los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM), quienes, a través de las cámaras de seguridad, advirtieron la situación y alertaron de inmediato a la Policía y a la Guardia Urbana de Prevención (GUP).
Dichas imágenes mostraron como el implicado la sujetaba por el brazo y la empujaba contra una pared, en una clara situación de violencia.
El episodio ocurrió en la zona de 54 entre 7 y 8, donde los agentes llegaron rápidamente, controlaron la situación, identificaron al agresor y lo trasladaron a la comisaría. La víctima recibió acompañamiento para radicar la denuncia correspondiente.
Según informaron desde la Comuna, la rápida intervención permitió evitar que la situación se agravara, destacando la importancia del monitoreo y del trabajo coordinado entre el COM, la Policía y la GUP.
Además, se recordó que quienes necesiten asesoramiento en casos de violencia de género pueden acercarse a la Secretaría de Mujeres y Diversidad del Municipio, ubicada en avenida 7 y 49, comunicarse por WhatsApp al 221 570 3534, por mail o, a nivel nacional y provincial, llamar a la Línea 144 para orientación y contención, y al 911 en caso de emergencia.
