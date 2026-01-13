La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto

Un camión que transportaba una carga de cáscara de cebada volcó este martes en la Ruta 2, a la altura de la localidad de Etcheverry en La Plata.

Ocurrió, en el kilómetro 61, generando complicaciones en el tránsito de la zona. Tras el siniestro, personal de AUBASA trabaja en el lugar con todas sus áreas operativas, en conjunto con efectivos de la Policía y los sistemas de emergencias, con el objetivo de ordenar la circulación, asistir al conductor y remover la carga esparcida sobre la calzada.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque se recomienda circular con extrema precaución y atender las indicaciones del personal presente.

Las tareas continuaban durante la tarde para normalizar el tránsito en uno de los principales corredores viales de la provincia de Buenos Aires.