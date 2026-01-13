Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La banda de k-pop confirmó su vuelta junto al lanzamiento de un nuevo disco
Después de una larga espera, BTS anunció oficialmente su vuelta a los escenarios y encendió la expectativa de millones de fanáticos en todo el mundo. El grupo surcoreano de k-pop confirmó el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y una gira internacional que incluirá dos presentaciones en Buenos Aires en octubre de 2026.
Aunque todavía no se informó el estadio donde se realizarán los conciertos, la noticia ya se convirtió en uno de los anuncios musicales más comentados del año. La confirmación oficial llegó a través de Big Hit Music, la compañía discográfica que representa a BTS, mediante un comunicado difundido en redes sociales.
Luego, la productora DF Entertainment de Argentina ratificó la información a través de sus redes: “Save the date. La gira mundial de BTS llega oficialmente a Buenos Aires”, publicó la empresa, junto a un flyer que indica que los shows se realizarán los días 23 y 24 de octubre de 2026.
SAVE THE DATE! La gira mundial de BTS llega oficialmente a Buenos Aires 🇦🇷 💜— DF Entertainment (@dfallaccess) January 13, 2026
Enterarte antes que nadie las novedades 👇https://t.co/WWKMctcXKe https://t.co/TmLX0NybUr
El regreso del septeto se produce tras una pausa de casi cuatro años, período en el que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La gira mundial comenzará en su país natal y recorrerá distintas ciudades de Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina.
Según se informó, la banda también lanzará nuevo material de estudio, que verá la luz el próximo 20 de marzo y marcará el inicio de una nueva etapa artística para la agrupación integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
Hasta donde se sabe, el próximo disco lleva el nombre provisorio BTS The 5th Album, contará con 14 canciones inéditas y será el sucesor de Proof, la antología lanzada en 2022 que se convirtió en el disco más vendido del año en Corea del Sur. Cabe destacar que la banda ostenta récords históricos en plataformas como Spotify y fue el primer grupo de k-pop en liderar al mismo tiempo los rankings Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.
