Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes la ley N° 15.610, que introduce modificaciones a la normativa de adopción vigente con el objetivo de agilizar los procesos, unificar plazos con la legislación nacional y reforzar el principio del Interés Superior del Niño.

Con la oficialización en el Boletín Oficial, la Provincia le dio el visto bueno a lo aprobado a fin de año por la Legislatura, cuando sancionó una modificación a la ley de adopción N°14.528 con la intención de agilizar el proceso y, de esta manera, reducir de 180 a 90 días el plazo para que el juez resuelva sobre la situación de adoptabilidad de un menor.

En ese sentido, el proyecto impulsado por el senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú, fue aprobado sobre tablas y acompañada por los diputados del radicalismo.

Entre los principales cambios, la ley busca unificar los plazos con la legislación nacional, agilizar dictámenes judiciales y administrativos y garantizar el patrocinio jurídico gratuito, con la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia durante los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción.