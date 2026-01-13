Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave

Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave
13 de Enero de 2026 | 17:21

Escuchar esta nota

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes la ley N° 15.610, que introduce modificaciones a la normativa de adopción vigente con el objetivo de agilizar los procesos, unificar plazos con la legislación nacional y reforzar el principio del Interés Superior del Niño.

Con la oficialización en el Boletín Oficial, la Provincia le dio el visto bueno a lo aprobado a fin de año por la Legislatura, cuando sancionó una modificación a la ley de adopción N°14.528 con la intención de agilizar el proceso y, de esta manera, reducir de 180 a 90 días el plazo para que el juez resuelva sobre la situación de adoptabilidad de un menor.

En ese sentido, el proyecto impulsado por el senador de Unión por la Patria, Marcelo Feliú, fue aprobado sobre tablas y acompañada por los diputados del radicalismo.

Entre los principales cambios, la ley busca unificar los plazos con la legislación nacional, agilizar dictámenes judiciales y administrativos y garantizar el patrocinio jurídico gratuito, con la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia durante los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción.

Además, incorpora el otorgamiento de licencias especiales, tanto en el sector público como en el marco de los convenios colectivos de trabajo, para guardas preadoptivas, adopciones y trámites administrativos vinculados.

Ley de adopción: los puntos de la reforma

  • Se reafirma el patrocinio gratuito de letrados especializados en niñez y adolescencia, quita del medio a la Defensoría Oficial y garantiza que los “niños, niñas y adolescentes sean parte de los procesos administrativos de control de la legalidad de la medida de abrigo y adopción”.
  • Se recorta de seis meses a noventa días el plazo máximo del juez para resolver sobre la “situación de adoptabilidad”.
  • Se establece un plazo de 24 horas para que el organismo administrativo informe al juez interviniente sobre la situación de adoptabilidad, en caso de que no se hayan identificado a los padres o encontrado familiares o referentes afectivos del niño.
  • El organismo administrativo deberá presentar al juez -en el plazo de 24 horas- un informe con los antecedentes y documentación del caso y el dictamen sobre la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente.
  • El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Auzmendi superó con éxito la revisión médica: firma su contrato con Gimnasia

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Últimas noticias de Información General

Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén

Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?

Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11

Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI

Policiales
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Deportes
Auzmendi superó con éxito la revisión médica: firma su contrato con Gimnasia
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
La Ciudad
¡$4.000.000! El Super Cartonazo premió a una cuidadora de adultos en La Plata
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Espectáculos
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Luciano Castro, otra mujer en su lista: ¿Tamara Bella?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla