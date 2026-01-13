Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro
13 de Enero de 2026 | 18:29

El escándalo que envuelve a Luciano Castro sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la aparición pública de Valeria López, la mujer señalada como su supuesta nueva amante. En el programa A la tarde (América TV) no solo se difundió la primera imagen de ella, sino que además la propia Valeria decidió romper el silencio y aclarar su vínculo con el actor.

La polémica estalló días atrás, cuando se filtraron audios atribuidos a Castro en los que el actor coqueteaba con una joven danesa durante su estadía en Madrid, situación que habría puesto en jaque su relación con Griselda Siciliani.

Antes de que Valeria diera su versión, la panelista Débora D’Amato aportó detalles sobre el supuesto vínculo: “Hubo encuentros esporádicos que duraron dos o tres meses, intercambio de fotos y videos en modo efímero”.

La periodista también reveló un dato sensible: “Me hicieron escuchar un audio, también efímero, en el que supuestamente sería la voz de Luciano Castro admitiendo un problema con la adicción al sexo. No puedo confirmar que sea él; hoy con inteligencia artificial se puede imitar cualquier voz”.

Según se contó en el programa, Valeria atraviesa una separación reciente, es madre de tres hijos y habría mantenido encuentros con el actor en la zona de Tortuguitas, donde vive Castro.

Más tarde, la conductora Karina Mazzocco compartió un audio enviado por la propia Valeria, quien buscó despegarse del escándalo. “Quiero aclarar que a mí no me dijo ‘buen día, guapa’”, ironizó al comienzo.

Luego fue categórica: “Vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solo me dedico a trabajar. No me meto en estas situaciones, no estoy en los medios, no tengo Instagram ni fotos públicas. Tengo un perfil bajísimo y estoy más allá de todo este quilombo”.

Finalmente, cerró con una frase que dejó más preguntas que respuestas: “No sé quién filtró esto, de dónde salió ni cómo pasó. Solo aclaro eso”.

Tras escucharla, los panelistas coincidieron en una observación clave: Valeria no negó el vínculo, sino que se limitó a desconocer el origen de la filtración.

Mientras tanto, el nombre de Luciano Castro continúa en el centro de la escena mediática, en un escándalo que no deja de sumar versiones, audios y protagonistas.

