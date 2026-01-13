“Videos y fotos”: el escándalo crece y una tercera mujer apareció ligada a Luciano Castro

Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró el 2025 en 31,5%
¡$4.000.000! El Super Cartonazo premió a una cuidadora de adultos en La Plata
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos
Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una ladera del Lago Epuyén
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
Rige la actualización de la ley de adopción en la Provincia: los puntos clave
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Viral | Le secuestraron la moto a un repartidor en La Plata y disparó: "Parece que acá hay que salir a robar”
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Martes 13: ¿ Mito o verdad? ¿Es realmente un día de mala suerte?
Kicillof convocó a una cumbre en medio de las tensiones con el kirchnerismo
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El escándalo que envuelve a Luciano Castro sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la aparición pública de Valeria López, la mujer señalada como su supuesta nueva amante. En el programa A la tarde (América TV) no solo se difundió la primera imagen de ella, sino que además la propia Valeria decidió romper el silencio y aclarar su vínculo con el actor.
La polémica estalló días atrás, cuando se filtraron audios atribuidos a Castro en los que el actor coqueteaba con una joven danesa durante su estadía en Madrid, situación que habría puesto en jaque su relación con Griselda Siciliani.
Antes de que Valeria diera su versión, la panelista Débora D’Amato aportó detalles sobre el supuesto vínculo: “Hubo encuentros esporádicos que duraron dos o tres meses, intercambio de fotos y videos en modo efímero”.
La periodista también reveló un dato sensible: “Me hicieron escuchar un audio, también efímero, en el que supuestamente sería la voz de Luciano Castro admitiendo un problema con la adicción al sexo. No puedo confirmar que sea él; hoy con inteligencia artificial se puede imitar cualquier voz”.
Según se contó en el programa, Valeria atraviesa una separación reciente, es madre de tres hijos y habría mantenido encuentros con el actor en la zona de Tortuguitas, donde vive Castro.
Más tarde, la conductora Karina Mazzocco compartió un audio enviado por la propia Valeria, quien buscó despegarse del escándalo. “Quiero aclarar que a mí no me dijo ‘buen día, guapa’”, ironizó al comienzo.
LE PUEDE INTERESAR
El “Army” está de fiesta: BTS confirma dos shows en Buenos Aires y un nuevo álbum
Luego fue categórica: “Vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solo me dedico a trabajar. No me meto en estas situaciones, no estoy en los medios, no tengo Instagram ni fotos públicas. Tengo un perfil bajísimo y estoy más allá de todo este quilombo”.
Finalmente, cerró con una frase que dejó más preguntas que respuestas: “No sé quién filtró esto, de dónde salió ni cómo pasó. Solo aclaro eso”.
Tras escucharla, los panelistas coincidieron en una observación clave: Valeria no negó el vínculo, sino que se limitó a desconocer el origen de la filtración.
Mientras tanto, el nombre de Luciano Castro continúa en el centro de la escena mediática, en un escándalo que no deja de sumar versiones, audios y protagonistas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí