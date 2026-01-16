Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre

Se trata de un trabajo sobre inflación que analiza tipo de cambio, quita subsidios y cambios en el IPC.

Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre
16 de Enero de 2026 | 17:07

Escuchar esta nota

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió hoy que el esquema de incremento de los servicios, la probable evolución del dólar y el cambio de forma de medición del índice de precios del consumidor le ponen límites a la baja de la inflación y podría impedir que en los próximos seis meses se perfore el piso del 2%.

El análisis del Banco puntualiza que con el IPC de 2,8% de diciembre, el acumulado de 31,5% para 2025 implica “una desaceleración significativa ” de la inflación respecto de años anteriores, aunque precisa que “el índice sigue siendo alto” en términos regionales. “En dos meses, los precios subieron lo mismo que en Brasil, Chile o Uruguay todo el año”, señala.

La Gerencia de Estudios estadísticos marcó una serie de factores que, en ese contexto, puede impedir que la inflación perfore el piso del 2% mensual, al menos en el primer semestre de este 2026, lo que bastaría para impedir el presupuesto aprobado, que es del 10.1% para todo el año.

Los factores clave del informe

Uno de los ítems que releva el trabajo es el tipo de cambio, otro la evolución de los servicios públicos y privados, y un tercero la incidencia de la nueva conformación de la canasta básica que se utiliza en las mediciones desde este mes.

El informe considera que a partir de esos indicadores y “considerando el aumento del impuesto a los combustibles y la posible quita de subsidios esto podría generar que la inflación mensual no perfore el 2%, al menos durante el primer semestre de este año ”.

El informe completo:

