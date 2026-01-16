Alerta sanitaria: denuncian invasión de ratas en una alcaidía de La Plata

Trabajadores de la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata, denunciaron una invasión de ratas dentro de las instalaciones y advirtieron sobre el riesgo sanitario al que están expuestos a diario. La presencia de roedores, aseguran, es constante y se extiende por distintos sectores del edificio.

“Estamos bajo un claro riesgo sanitario, la presencia de roedores es permanente”, señalaron empleados del lugar, quienes reclamaron medidas de saneamiento urgentes para evitar la propagación de enfermedades y garantizar condiciones mínimas de higiene y seguridad laboral.

Según indicaron, la situación se viene agravando desde hace tiempo y, pese a los reiterados reclamos, no se habrían realizado tareas de desratización ni mantenimiento adecuadas. Los trabajadores alertaron que los roedores circulan por oficinas, pasillos y sectores comunes, incluso en horarios laborales.

Las imágenes registradas en video que se difundieron este viernes en redes sociales dan cuenta de la magnitud del problema y refuerzan la preocupación del personal, que exige una intervención inmediata de las autoridades competentes.