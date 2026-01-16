Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas

La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción
Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
En libertad condicional robó en una panadería de La Plata y lo detuvo la policía
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Veinte tiros contra una vivienda en La Plata y un barrio atravesado por el temor
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hombre que se hace pasar por inspector de Control Urbano encendió la alarma entre comerciantes de La Plata, luego de que se conocieran denuncias por pedidos de dinero a cambio de no labrar supuestas infracciones. El sujeto intimida a los trabajadores con amenazas de multas y clausuras, valiéndose de una falsa investidura municipal.
Según relataron, el individuo se presenta como personal del área de Control Urbano, solicita documentación del local y luego exige el pago de coimas para evitar sanciones. En ningún caso exhibe credenciales oficiales válidas ni actúa acompañado por personal debidamente identificado.
Desde los comercios advirtieron que el falso inspector amedrenta a los trabajadores con clausuras inmediatas y multas elevadas, lo que generó preocupación y temor, especialmente en pequeños negocios.
Uno de los episodios quedó registrado en video el miércoles por la mañana, cuando el hombre ingresó a una carnicería ubicada en la avenida 520. En las imágenes se lo observa solicitando documentación, mientras un empleado le muestra la certificación del comercio. Tras ese intercambio, el sujeto se retiró del lugar y se dio a la fuga a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, también registrada por cámaras de seguridad.
La modalidad utilizada hace presumir la comisión de delitos como usurpación de cargos públicos, extorsión y amenazas, por lo que los comerciantes reclaman mayor presencia de controles oficiales y recomiendan no entregar dinero ni documentación sin la correspondiente identificación.
La situación generó una fuerte preocupación en distintos puntos de la ciudad, donde piden estar atentos y realizar la denuncia inmediata ante cualquier intento de este tipo de maniobras fraudulentas.
LE PUEDE INTERESAR
Colocaron una nueva bandera argentina en Plaza Moreno
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí