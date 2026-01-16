Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas

Un hombre que se hace pasar por inspector de Control Urbano encendió la alarma entre comerciantes de La Plata, luego de que se conocieran denuncias por pedidos de dinero a cambio de no labrar supuestas infracciones. El sujeto intimida a los trabajadores con amenazas de multas y clausuras, valiéndose de una falsa investidura municipal.

Según relataron, el individuo se presenta como personal del área de Control Urbano, solicita documentación del local y luego exige el pago de coimas para evitar sanciones. En ningún caso exhibe credenciales oficiales válidas ni actúa acompañado por personal debidamente identificado.

Desde los comercios advirtieron que el falso inspector amedrenta a los trabajadores con clausuras inmediatas y multas elevadas, lo que generó preocupación y temor, especialmente en pequeños negocios.

Uno de los episodios quedó registrado en video el miércoles por la mañana, cuando el hombre ingresó a una carnicería ubicada en la avenida 520. En las imágenes se lo observa solicitando documentación, mientras un empleado le muestra la certificación del comercio. Tras ese intercambio, el sujeto se retiró del lugar y se dio a la fuga a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, también registrada por cámaras de seguridad.

La modalidad utilizada hace presumir la comisión de delitos como usurpación de cargos públicos, extorsión y amenazas, por lo que los comerciantes reclaman mayor presencia de controles oficiales y recomiendan no entregar dinero ni documentación sin la correspondiente identificación.

La situación generó una fuerte preocupación en distintos puntos de la ciudad, donde piden estar atentos y realizar la denuncia inmediata ante cualquier intento de este tipo de maniobras fraudulentas.