El Mundo |DETENIDO EN VENEZUELA DURANTE MÁS DE UN AÑO

Excarcelan al yerno de Edmundo González

Excarcelan al yerno de Edmundo González
23 de Enero de 2026 | 00:56
Edición impresa

El Gobierno de Venezuela excarceló a Rafael Tudares Bracho, abogado y yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, tras 380 días de detención arbitraria e incomunicada, confirmó su esposa, Mariana González de Tudares, en un mensaje publicado en la red social X.

Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025, pocos días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato, en un operativo que también implicó a otros activistas y opositores.

Durante su detención fue sometido a lo que críticos califican como un juicio sumario, en el que recibió una condena de 30 años de prisión por cargos de “conspiración, terrorismo y asociación para delinquir”, denunció su familia.

En su comunicado, Mariana González describió la detención como una “injusta detención arbitraria” y una “inhumana situación de desaparición forzada”, y expresó que la lucha por la libertad de su esposo fue “estoica y muy dura”. Agradeció además el apoyo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos que monitorearon el caso.

La excarcelación de Tudares se enmarca en una serie de liberaciones de personas detenidas por razones políticas anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas, aunque grupos civiles señalan que estas excarcelaciones han sido lentas y parciales, con centenares de presos aún en espera de su libertad.

Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido por varios países como el legítimo ganador de las elecciones de 2024, celebró la liberación de su yerno, pero insistió en la necesidad de continuar la lucha por la liberación de todos los presos injustamente detenidos en Venezuela.

