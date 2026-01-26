Los hinchas le dieron un fuerte respaldo a Lucas Janson

La Bombonera se hizo sentir durante todo el partido. Y también habló... Cuando la voz del estadio mencionó a Lucas Janson como parte de la formación de Boca para enfrentar a Riestra, el mensaje de apoyo de los hinchas fue absoluto. Y hasta con algún canto explícito de aliento.

El “aplausómetro” fue previsible, con un nivel elevado para Leandro Paredes, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Ander Herrera como los más vivados, un tono más abajo para Agustín Marchesin, Juan Barinaga, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte y Alan Velasco y, luego, con un punto máximo cuando se mencionó al Changuito Exequiel Zeballos, el favorito del público Xeneize.