El Mundo |VENEZUELA ANTE EE UU

“Ya basta de las órdenes de Washington”, desafía Delcy

Delcy Rodríguez

27 de Enero de 2026 | 00:48
Edición impresa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un mensaje desafiante a Estados Unidos al afirmar que “ya basta de las órdenes de Washington”, en medio de un complejo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero.

Rodríguez, quien era vicepresidenta del líder chavista, asumió el poder de forma temporal y gobierna bajo una fuerte presión externa, marcada por acuerdos energéticos con el presidente Donald Trump y un proceso gradual de excarcelación de presos políticos.

El pronunciamiento tuvo lugar ante trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui, donde Rodríguez reclamó que sea la política venezolana la que resuelva sus conflictos internos, sin injerencias extranjeras. “Le ha costado muy caro a esta república enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo”, sostuvo, al tiempo que reiteró no tener temor de enfrentar diplomáticamente a Washington.

“DE PIE, NO ARRASTRADA”

Días antes, había asegurado que, si le tocara viajar a la capital estadounidense, lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.

Las relaciones entre Caracas y Washington, rotas desde 2019, muestran señales de un acercamiento gradual. Trump ha elogiado a Rodríguez y la Casa Blanca evalúa reabrir su embajada, mientras afirma controlar las ventas de crudo venezolano en la etapa pos-Maduro.

En paralelo, el gobierno interino prometió un “número importante” de liberaciones, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian lentitud y discrepancias en las cifras.

Foro Penal confirmó más de un centenar de excarcelaciones recientes, pero sostiene que cientos de opositores continúan detenidos. Familiares siguen aguardando frente a los penales, en un país marcado por años de control estatal, represión y un frágil proceso de transición política que aún despierta más dudas que certezas.

