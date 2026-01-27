Naufragio y noche de horror en Filipinas

Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Impresionante incendio en La Balandra y gran operativo para combatir las llamas
Fuga fatal en La Plata: un hombre murió en medio de una persecución policial
Confirman un nuevo esquema de subsidios al transporte en La Plata y la Región
Qué es el bloqueo o "muro atmosférico" que potencia el calor sofocante en La Plata y el AMBA
"Tour de la Gratitud": Milei recorrió en una caravana el centro de Mar del Plata
VIDEO. "Game over": un joven cayó tras robar y provocar daños en un salón de juegos céntrico
Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero
Fuerte choque en Villa Elvira: un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Tensión en Ensenada: amenazas, persecución policial y tres detenidos
Secuestró a su novia, la amenazó de muerte con una cuchilla en La Plata y fue detenido
“El fútbol te espera”: el emotivo mensaje Gerónimo rulli para Juan Foyth tras la dolorosa lesión
Jeremías Langa, la apuesta defensiva de Gimnasia para la Reserva del Pata Pereyra
Natalie Portman criticó a los Oscars y defendió a la película argentina “Belén" de Dolores Fonzi
VIDEO. Tras un operativo cerrojo en pleno Centro, atraparon a un ladrón por el robo de una bicicleta de alta gama
VIDEO. Milagro en una esquina de La Plata: un auto se quedó sin frenos, subió a la vereda y chocó contra un árbol
Radiografía de la UNLP: casi el 65% de los ingresantes extranjeros se concentra en Medicina
El Banco Central compró más de US$ 1.000 millones y sigue a paso firme con el fortalecimiento de las reservas
Dos hermanos platenses en moto de agua salvaron a una familia en Punta del Este tras el vuelco de su lancha
El Gobierno buscará avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias
José Sosa sentó postura sobre el futuro de Ascacibar: “Él sabrá qué tiene que hacer”
Tren de carga atropelló a un caballo atado en las vías en Barrio Hipódromo y debió ser sacrificado: "Fue desesperante"
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Robaron cuatro departamentos de un mismo piso en La Plata: "A plena luz del día y a pesar de la guardia policial del Tribunal"
Silva Torrejón se recupera y Zaniratto podría repetir el equipo para enfrentar a River
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré
La semana arranca con muchísimo calor y alertan por las altas temperaturas
VIDEO. Nicolás Barros Schelotto: “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un ferry de carga y pasajeros naufragó en la madrugada de ayer frente a las costas del sur de Filipinas con más de 350 personas a bordo, dejando al menos 18 muertos y decenas de desaparecidos.
La tragedia ocurrió cerca de la isla de Basilan, cuando la embarcación comenzó a inclinarse bruscamente y a llenarse de agua poco después de la medianoche, en medio de la oscuridad, pese a que el clima era favorable.
Según informaron las autoridades, el M/V Trisha Kerstin 3 había partido del puerto de Zamboanga con destino a la isla de Jolo, en la provincia de Sulu, transportando a 332 pasajeros y 27 tripulantes.
A unos dos kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, el ferry sufrió aparentes fallas técnicas que provocaron su hundimiento. La situación desató escenas de pánico, con personas arrojadas al mar en cuestión de minutos.
Entre los testimonios más desgarradores se encuentra el de Mohamad Khan, un pasajero rescatado que perdió a su bebé de seis meses durante el naufragio. “Mi esposa perdió el control de nuestro bebé y todos nos separamos en el mar”, relató entre lágrimas, mientras su esposa lloraba a su lado.
Los equipos de rescate lograron salvar a más de 300 personas, pero recuperaron al menos 18 cuerpos. Buques de la Guardia Costera y de la Armada filipina, junto con un helicóptero Black Hawk y una aeronave de vigilancia, continúan la búsqueda de unas dos docenas de personas que aún permanecen desaparecidas.
LE PUEDE INTERESAR
“Ya basta de las órdenes de Washington”, desafía Delcy
LE PUEDE INTERESAR
El invierno golpea con furia en EE UU; apagones, caos y al menos 25 muertos
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del hundimiento y aseguraron que no había indicios de sobrecarga.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí