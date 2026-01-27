Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EL SINIESTRO DEL FERRY DEJÓ AL MENOS 18 MUERTOS

Naufragio y noche de horror en Filipinas

27 de Enero de 2026 | 00:49
Un ferry de carga y pasajeros naufragó en la madrugada de ayer frente a las costas del sur de Filipinas con más de 350 personas a bordo, dejando al menos 18 muertos y decenas de desaparecidos.

La tragedia ocurrió cerca de la isla de Basilan, cuando la embarcación comenzó a inclinarse bruscamente y a llenarse de agua poco después de la medianoche, en medio de la oscuridad, pese a que el clima era favorable.

Según informaron las autoridades, el M/V Trisha Kerstin 3 había partido del puerto de Zamboanga con destino a la isla de Jolo, en la provincia de Sulu, transportando a 332 pasajeros y 27 tripulantes.

A unos dos kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, el ferry sufrió aparentes fallas técnicas que provocaron su hundimiento. La situación desató escenas de pánico, con personas arrojadas al mar en cuestión de minutos.

Entre los testimonios más desgarradores se encuentra el de Mohamad Khan, un pasajero rescatado que perdió a su bebé de seis meses durante el naufragio. “Mi esposa perdió el control de nuestro bebé y todos nos separamos en el mar”, relató entre lágrimas, mientras su esposa lloraba a su lado.

Los equipos de rescate lograron salvar a más de 300 personas, pero recuperaron al menos 18 cuerpos. Buques de la Guardia Costera y de la Armada filipina, junto con un helicóptero Black Hawk y una aeronave de vigilancia, continúan la búsqueda de unas dos docenas de personas que aún permanecen desaparecidas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del hundimiento y aseguraron que no había indicios de sobrecarga.

 

