El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión

Gerónimo Rulli le dedicó unas emotivas palabras a su amigo y ex compañero de Estudiantes Juan Foyth, luego de que se diera a conocer la dura lesión que sufrió el defensor en el partido de Villarreal ante Real Madrid.
No solo la vida los cruzó en el Country Club de City Bell, sino que por esas cosas del destino, el universo conspiró para que sean campeones de la UEFA Europa League con el Submarino Amarillo, y campeones del Mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina.
Por esos años juntos a la par, el arquero no dudó en brindarle apoyo a su viejo amigo, a través de una historia de Instagram, en donde publicó una foto de ellos dos junto a la Copa del Mundo, con un texto que decía: “Una cicatriz más para un verdadero guerrero, acá vamos a estar para lo que sea. El fútbol te espera, resiliencia te sobra. Te quiero amigo”.
El defensor fue operado con éxito ayer de la rotura de ligamentos del tendón de aquiles, tras la lesión que sufrió en el partido contra Real Madrid, en el Estadio de la Cerámica, el sábado pasado, por la fecha 21 de LaLiga 2025/2026. De esta manera, se pierde la posibilidad de disputar la próxima cita ecuménica en Estados Unidos, México y Canadá de este año.
Por su parte, el conjunto español informó que el capitán fue intervenido quirúrgicamente por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro. Y tendrá entre 7 y 9 meses de recuperación.
