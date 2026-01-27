Israel recupera al último rehén de Gaza y cierra un trágico capítulo

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
Israel repatrió ayer los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en la Franja de Gaza, cerrando uno de los capítulos más dolorosos que dejó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Con su regreso, concluye el largo proceso para localizar y devolver a los 251 rehenes secuestrados durante la incursión que desató la guerra y marcó profundamente a la sociedad israelí.
Gvili, de 24 años, era oficial de la unidad de élite de la policía israelí Yasam. Aunque se encontraba de baja médica, decidió salir de su casa el día del ataque, tomó su arma personal y se sumó a los combates. Resultó herido de muerte en el kibutz de Alumim y su cuerpo fue trasladado a Gaza.
En una ceremonia militar cerca de la frontera, su padre, Ytzik Gvili, se dirigió al ataúd con palabras cargadas de orgullo y dolor, mientras su madre, Talik, afirmó que el retorno de su hijo “cierra el círculo” y permite, por fin, comenzar el duelo.
El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la repatriación como un “logro tremendo” para las Fuerzas de Defensa de Israel y recordó la promesa de traer a todos los rehenes de regreso. “Fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora vuelve a casa”, señaló, retomando una frase que la familia repitió durante meses de espera.
El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del “último rehén”, mientras que Hamás aseguró que la entrega de los restos confirma su compromiso con los términos del alto el fuego vigente desde octubre. La devolución de cautivos, vivos y muertos, forma parte de ese acuerdo, en un conflicto que dejó más de 71.000 muertos en Gaza y más de 1.200 en Israel.
Tras el anuncio, Israel avanzó con otros puntos del cese del fuego, incluida una reapertura limitada del paso de Rafah hacia Egipto, clave para la ayuda humanitaria. La familia de Gvili había reclamado que ese paso no se habilitara antes de recuperar sus restos. Con su regreso, Israel cierra una herida simbólica, mientras la región sigue atrapada en una frágil tregua y un futuro aún incierto.
