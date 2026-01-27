¿Cierra el tema?: qué dijo Nacho Viale ante las disculpas de Franco Torchia

El ensenadense Franco Torchia causó una explosión mediática tras asegurar, en su programa de C5N, que Juana Viale y Mauricio Macri estarían manteniendo una relación sexoafectiva. Tras el descargo de la protagonista, que negó los hechos, el periodista mantuvo su versión diciendo que “confiaba en su fuente”. Sin embargo, días después, pidió disculpas porque, según admitió frente a cámara, le “vendieron pescado podrido”.

“Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en sus afectos cercanos. Fallé gravemente”, lamentó Torchia.

Tras las disculpas públicas, Nacho Viale reaccionó ante una versión que indicaba que seguiría el curso legal. “No. Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin”.