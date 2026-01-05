Bullrich dijo que la caída del dictador es “histórica”

La senadora Patricia Bullrich calificó como “histórico” el operativo que derivó en la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y afirmó que marca “el fin de los narcocriminales”. Sostuvo que el chavismo transformó al Estado venezolano en un “narcoestado”, al convertir a las instituciones republicanas en una estructura al servicio del narcotráfico.

Además, respaldó sin matices la intervención de Estados Unidos y señaló que la Argentina acompañó esa decisión desde el inicio. En ese sentido, diferenció la posición del actual Gobierno de la que, según afirmó, mantuvo el kirchnerismo, al que acusó de haber sido aliado de Hugo Chávez y de Maduro.

Bullrich sostuvo que el régimen chavista sometió a la población, encarceló opositores y destruyó las condiciones de vida de millones de venezolanos, y consideró que el desenlace del conflicto representa un quiebre en la historia política del país caribeño.

Por último, reclamó la liberación y el regreso a la Argentina de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela, a quienes definió como “rehenes”.