Reactivan las negociaciones por la reforma laboral

El Gobierno nacional arrancó el año con el foco puesto en las negociaciones por la reforma laboral que impulsa el presidente, Javier Milei. Para eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, prepara un cronograma de visitas a las provincias que arrancará esta semana con un viaje a Chubut. La idea es concretar al menos 10 reuniones con los representantes provinciales durante el mes de enero.
Además del desembarco en el territorio que gobierna Ignacio Torres, el Gobierno quiere avanzar con el diálogo en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco.
“Esta semana comienzan los encuentros y recorridas por provincias para empezar a conversar con los gobernadores el proyecto de modernización laboral y el impacto positivo que tendrá para la Argentina”, anticiparon desde la cartera que dirige Santilli, mientras que admitieron que estarán abiertos a recepcionar los reclamos de cada provincia.
Si bien el chubutense Torres comparte espacio partidario con Santilli, es de los más huidizos en el vínculo con el Ejecutivo. Por caso, en pleno debate en el Senado por el Presupuesto, el Gobernador insistió en el reclamo del pago de una deuda de más de 51.000 millones de pesos que la Anses y amenazó con llevar el reclamo hasta la Corte Suprema.
En este marco, el ministro planea retomar el diálogo con los gobernadores de mejor vínculo con la Casa Rosada e intentará contactarse con los que quedaron afuera de la primera ronda que inició tras su asunción al frente de la cartera en noviembre. Por ejemplo, luego de haberse reunido con 18 de los 20 mandatarios provinciales, tiene en mente entrevistarse con el puntano Claudio Poggi, pese a que no cuenta con legisladores propios.
La reforma laboral es prioritaria en la agenda del Gobierno. En paralelo a la actividad de Santilli, las espadas legislativas de la Libertad Avanza, con Patricia Bullrich y Martín Menem a la cabeza, activan reuniones para finales de semana con los bloques aliados. Lo que buscan es acercar posiciones y lograr la sanción del proyecto diseñado por los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía). Algo que encuentra resistencias en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Con los cambios en el sistema laboral como principal objetivo, en las filas libertarias hay quienes aseguran que hay margen para negociar algunos puntos y hasta admiten la posibilidad de “mejorar la redacción” para conformar a los gremios. “Todo lo que no sea generación de empleo no es prioridad”, argumentan.
