Suiza congeló los activos de Maduro y su esposa por un período de 4 años

Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones
Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones
VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”
Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
“Ella dejó al marido”: el escandaloso romance de Ciro Martínez con su bajista
Tremenda noche en MasterChef Celebrity: se conoció al nuevo eliminado, los detalles
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
Los números de la suerte del martes 6 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno suizo ordenó ayer bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.
“Otras personas vinculadas a él” también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el gobierno en un comunicado. “Ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está concernido”, precisó.
“En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, especificó el gobierno.
La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor “con efecto inmediato” y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años. Con esta decisión, el gobierno dijo que quiere “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”.
Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos. “Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora”, afirmó el gobierno.
Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos exfiltró el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69 años, ambos acusados de “narcoterrorismo” en Nueva York.
Muchos países cuestionan la legalidad de la intervención estadounidense, presentada por Washington como una “operación policial”.
En determinadas circunstancias, Suiza puede tomar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país alpino. Con el bloqueo de los activos, Suiza permite a las autoridades judiciales de los Estados afectados pedir asistencia judicial para sus investigaciones penales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí