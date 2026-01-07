Peligrosa presencia de toda clase de vehículos en las playas

En los pocos días que lleva la temporada veraniega, volvió a hacerse sentir la presencia de todo tipo de vehículos en las playas atlánticas y en las del Río. Cuatriciclos, areneros, UTV, motocicletas, jeeps, camionetas 4x4 e inclusive automóviles tipo sedán que ingresan con remolques para acercar embarcaciones a las aguas forman parte de ese fenómeno.

De esta manera pueden volver a registrarse en algunos balnearios, como en una suerte de eterno retorno, episodios lamentables que debieron haber sido evitados hace años. Se habla aquí de incidentes que tuvieron desenlaces trágicos o dramáticos, con personas atropelladas. Resulta por cierto impostergable revertir, de una vez por todas, el grado de permisividad e indisciplina existentes en lo que concierne al empleo de estos vehículos en lugares tan concurridos como las playas.

Tal como se reflejó en este diario, el problema reapareció en el lugar conocido como La Frontera, al norte de Pinamar, en cuya zona de médanos conviven cuatriciclos y UTV con los gazebos, reposeras y familias instaladas en esas playas. Los areneros surgen repentinamente sorteando médanos y transitan a gran velocidad, improvisando picadas y convirtiendo sectores que se supone son de reposo para los turistas en pistas de carrera informales.

En este caso concreto, la municipalidad de Pinamar y las autoridades policiales actuaron en la zona de La Olla para enfrentar la profusión de camionetas, cuatriciclos y utilitarios todo terreno que convivieron con peatones y turistas de toda edad. Las aceleradas y frenadas estuvieron al orden del día, lo que motivó la presencia de efectivos policiales y agentes de tránsito comunal que realizaron operativos para impedir estas situaciones. El procedimiento derivó en la aprehensión de ocho personas. La fiscalía dispuso la incautación de los rodados y la notificación de los involucrados por infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Hasta hace diez años inclusive, existía un peligroso vacío legal acerca de las características de los cuatriciclos y de los requisitos exigibles para su manejo, algo que luego se reglamentó pues quedó prohibido que los conduzcan menores de 16 años. Pero el problema no se circunscribe al uso de cuatriciclos, ya que existen balnearios muy concurridos en nuestro mar y en el río cuyas playas se ven invadidas por toda clase de vehículos, que además circulan a altas velocidades cerca del mar o en el sector de los médanos.

Se impone, por consiguiente, un análisis integral y profundo de este tema, en busca de reglamentar con mucha precisión el uso de vehículos automotores en las playas, precisándose los lugares en los que pueden hacerlo, demarcando con señalización muy precisa y visible esa alternativa, además –claro está- de prohibir a todo trance el manejo de esos vehículos a menores de edad.

Evitar al mínimo los riesgos que pueden causar, fijar las responsabilidades existentes para quienes conducen estos vehículos, así como la de los adultos responsables y la de aquellos que alquilan cuatriciclos o motos, determinar en forma fehaciente por qué lugares pueden circular, y definir los resguardos que deben adoptar los conductores (como el uso obligatorio de cascos y pecheras, por caso) parecen ser, entre otros, algunos de los recaudos mínimos que hacen falta para verificar y, en su caso, legalizar el uso de vehículos en las arenas de la costa atlántica.