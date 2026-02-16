Pánico tras una pedrada a un micro en la Autopista

Un micro de la línea 195 de Metropol que viajaba desde la Ciudad de Buenos Aires a La Plata fue atacado a piedrazos el sábado por la noche en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Dock Sud, lo que destrozó ventanillas y generó pánico entre los pasajeros, aunque no hubo heridos. Pese a los daños, la unidad siguió hasta destino y el hecho reavivó reclamos por mayor seguridad, sin que hasta ahora se hayan informado detenidos.

ASÍ FUE EL VIAJE LUEGO DEL PIEDRAZO EN EL COLECTIVO DE LA LÍNEA 195