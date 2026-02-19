¿Cómo le fue al Granate en las finales?

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas
En la Provincia, el paro afectará a bancos y administración pública
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Actividades: curso de italiano, cultura vasca, gimnasio + 50, carnaval
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La historia internacional cambió para bien en este siglo para Lanús, ya que logró los dos Copas Sudamericanas. Sin embargo, en la totalidad de finales disputadas, su saldo no es tan positivo: disputó ocho finales, de las cuáles sólo ganó tres.
La primera vez que disputó una final fue por la Copa Conmebol 1996, donde se coronó campeón ante Independiente Santa Fe. En la ida, el Granate logró la victoria por 2-0, mientras que en la vuelta, el elenco colombiano ganó 1-0 pero no le alcanzó.
La segunda final fue un año más tarde ante el Atlético Mineiro, por la copa Conmebol. Sin embargo, esta vez, no se coronó: en la ida, cayó 4-1 como local y en la vuelta, empataron 1-1.
Después, la tercera final fue perteneciente a la Sudamericana 2013, donde levantó el título ante el Ponte Preta: la ida fue 1-1 en Brasil y la vuelta, fue triunfo del Granate por 2-0.
Por su parte, en 2014 cayó en dos finales: la primera fue por la Recopa Sudamericana ante Atlético Mineiro, donde cayó 1-0 como local y perdió 4-3 en tiempo suplementario en Brasil. Y la segunda fue por la Suruga Bank, donde perdió 2-1 ante el Kashiwa Reysol de Japón.
En 2017, disputó la final de la Copa Libertadores donde cayó ante Gremio: la ida en Brasil fue derrota 1-0 y la vuelta, en Lanús, fue victoria del elenco brasileño por 2-1.
En 2020 enfrentó en la final de la Copa Sudamericana a Defensa y Justicia, donde fue derrota 3-0 en Córdoba. Pero en 2025 tuvo revancha y levantó la Sudamericana ante Atlético Mineiro, donde ganó 5-4 en los penales luego de empatar 0-0 en tiempo reglamentario.
LEA TAMBIÉN
Lanús juega la primera final ante Flamengo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí