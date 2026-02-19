Lanús juega la primera final ante Flamengo

Carlos Izquierdoz, el capitán y referente de Lanús que va por más

Desde las 21:30, Lanús recibe a Flamengo por la primera final de la Recopa Sudamericana, que junta a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana. El encuentro va a tener al venezolano Alexis Herrera como árbitro y la televisación de ESPN.

Sin dudas, el Granate sabe que está ante una gran posibilidad de sumar una nueva estrella internacional para sus vitrinas. Sin embargo, sabe que no la va a tener fácil, ya que enfrente llega el mejor equipo de América y con figuras de elite europea.

Y hoy, ante su gente, quiere dar el primer paso para ir con ventaja a la revancha de la próxima semana en el Maracaná, donde se definirá todo.

En lo que respecta al equipo, Mauricio Pellegrino pone lo mejor que tiene a disposición. La buena noticia es que recupera a Marcelino Moreno, quien fue preservado en el choque ante Independiente. Después, Walter Bou le va a ganar la pulseada a Rodrigo Castillo, quien viene de una lesión muscular. Sin embargo, el exdelantero de Gimnasia va a estar en el banco de suplentes y seguramente, sume minutos en el complemento.

Para Lanús, va a ser una gran oportunidad de volver a encontrar la regularidad, ya que viene de tres encuentros sin poder ganar. Luego de un buen inicio en el campeonato y de haber avanzado en la Copa Argentina, en sus últimas tres presentaciones en el Apertura logró dos empates y una reciente caída con Independiente.

Tanto Pellegrino como los jugadores saben que no pueden relajarse ante un rival de semejante envergadura, que no perdona las situaciones que tiene.

Si bien el Mengao no llega en su mejor momento, cuenta con un plantel de mucho nombre y además, de recambio en todos los puestos. Y para este primer duelo, Filipe Luis va a poner lo mejor que tiene a disposición, con la inclusión de Lucas Paquetá y Pedro desde el arranque.

TERCER CHOQUE

Será la tercera vez que Lanús y Flamengo se enfrentarán en la historia. Los únicos dos antecedentes que hay hasta el momento son de Copa Libertadores, donde el saldo es favorable para el Mengao.

Ambos equipos compartieron grupo en la edición 2012 del máximo certamen continental, donde el primer duelo se disputó en el Maracaná. El 12 de abril de ese año, Flamengo goleó 3-0 a Lanús gracias a los tantos de Welington, Deivid y Luis Antonio.

Por su parte, el siguiente duelo se disputó en La Fortaleza, donde el resultado fue 1-1. En aquella jornada del 15 de febrero, César Carranza convirtió el tanto del elenco del sur del Gran Buenos Aires, mientras que Leo Moura marcó para el conjunto brasileño.