Malvinas irrumpió en la ONU y desató un cruce diplomático entre Israel y el Reino Unido

Gideon Sa’ar, durante su alocución en la reunión de la ONU / AFP

La última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York bajo presidencia británica, sumó un capítulo inesperado cuando la cuestión Malvinas apareció en medio de un debate centrado en Medio Oriente.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, respondió a cuestionamientos del Reino Unido sobre la política israelí en Cisjordania con una referencia directa a la disputa de soberanía entre la Argentina y Londres. La mención, pronunciada ante las principales potencias del mundo, introdujo un tema especialmente sensible para la diplomacia argentina.

El intercambio se produjo luego de que la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, criticara decisiones del gabinete de Benjamin Netanyahu vinculadas a los asentamientos en Cisjordania y la violencia de colonos, además de cuestionar el alcance del argumento histórico israelí sobre esos territorios.

La frase que encendió el cortocircuito

En su intervención, Sa’ar defendió el derecho histórico del pueblo judío sobre Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bet-El, y planteó una comparación que tensó el clima diplomático.

“¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra civilización?”, sostuvo ante el Consejo. Y agregó: “Señora presidenta, es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”.

La referencia dejó al Reino Unido en una posición incómoda: el canciller israelí utilizó un conflicto de soberanía que Londres mantiene abierto con la Argentina para reforzar su argumentación en un debate completamente distinto.

En un foro donde cada palabra es medida al milímetro, la mención no fue casual ni neutra. Colocó en el centro del escenario una controversia que, para la Argentina, constituye una política de Estado sostenida a lo largo de décadas.

Defensa histórica y choque diplomático

A lo largo de su exposición, Sa’ar afirmó que “85 países se pararon aquí y negaron el derecho del pueblo judío a vivir en los mismos lugares reconocidos como pertenecientes a un hogar nacional judío” y rechazó que la presencia judía en esos territorios viole el derecho internacional.

El canciller israelí apeló a antecedentes históricos para reforzar su posición. Mencionó la Declaración Balfour de 1917, recordó la visita de Winston Churchill a la región en 1921 y aludió al mandato otorgado en 1922 por la entonces Sociedad de Naciones a Gran Bretaña para el establecimiento de un hogar nacional judío.

“¿Qué quedó de la elevada tradición de Balfour y Churchill?”, preguntó ante el pleno del Consejo, en un tono que evidenció el malestar con la postura británica actual.

La tensión no se limitó al Reino Unido. En otro tramo de su discurso, Sa’ar ironizó sobre las alusiones de la delegación rusa al derecho internacional y la ocupación territorial, lo que amplió el clima de fricción diplomática en la sala.

El antecedente petrolero en el Atlántico Sur

La referencia a Malvinas no fue aislada. En diciembre pasado, el propio Sa’ar había intervenido públicamente para aclarar la posición de Israel tras el anuncio de la empresa Navitas Petroleum —vinculada a capitales israelíes— sobre actividades en el Atlántico Sur, a través de su filial británica.

El proyecto, desarrollado junto a la firma Rockhopper Exploration, prevé avanzar hacia 2028 en la explotación comercial de petróleo en áreas cuya soberanía reclama la Argentina y administra el Reino Unido. Además, se anunciaron nuevos estudios exploratorios en la zona.

En aquella oportunidad, Sa’ar señaló que se trataba de una iniciativa privada y no de una acción del gobierno israelí, y expresó que lamentaba el malestar generado en la Argentina. También sostuvo que Israel espera que la controversia entre Buenos Aires y Londres se resuelva mediante el diálogo y por medios pacíficos.

El tema es de alta sensibilidad para la política exterior argentina, ya que involucra no sólo el territorio insular sino también los espacios marítimos circundantes y sus recursos naturales.

La posición argentina y el delicado equilibrio político

Tras la aclaración de diciembre, el canciller argentino Pablo Quirno valoró que Israel reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y reiteró que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, conforme a las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.

La nueva mención en el Consejo de Seguridad se produce en un contexto de fuerte alineamiento del gobierno de Javier Milei con Israel. La Argentina se ha consolidado como uno de los principales aliados diplomáticos de Netanyahu y avanza en decisiones de alto impacto simbólico y político, como el proyectado traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

A la par, ambos gobiernos trabajan en iniciativas de cooperación bilateral y en la puesta en marcha de un vuelo directo entre Israel y Argentina, considerado un gesto político relevante.

En ese escenario, la referencia de Sa’ar a Malvinas en un cruce con el Reino Unido adquiere una dimensión particular: por un lado, coloca el reclamo argentino en el centro de un debate global; por otro, expone la complejidad de los equilibrios diplomáticos en juego.

Malvinas, una herida que reaparece

La cuestión Malvinas es uno de los ejes históricos de la política exterior argentina y un tema que atraviesa gobiernos, ideologías y coyunturas. Cada mención en foros internacionales genera repercusiones políticas y diplomáticas, aun cuando el contexto original del debate sea ajeno al Atlántico Sur.

El cruce en la ONU volvió a demostrar que el reclamo argentino conserva peso simbólico en la arena internacional y que su invocación puede convertirse en un elemento de presión o contraste en disputas entre terceros.

En una sesión dedicada a Medio Oriente, Malvinas irrumpió de manera inesperada y recordó que, a más de cuatro décadas de la guerra y con una disputa aún abierta en el ámbito diplomático, el conflicto sigue siendo un punto sensible que resuena cada vez que es mencionado en el escenario global.