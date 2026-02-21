Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El acto será el lunes en 7 entre 45 y 46

Ayala Gamboa: memoria a 19 años del femicidio

Ayala Gamboa: memoria a 19 años del femicidio
21 de Febrero de 2026 | 01:13
A 19 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, familiares y organizaciones convocan a una jornada de memoria este lunes 23 de febrero en La Plata. De acuerdo a lo informado, la actividad se realizará de 10 a 12 en avenida 7 entre 45 y 46, frente al edificio donde la joven fue citada a una supuesta entrevista laboral y donde luego se halló su cuerpo.

Bajo la consigna “19 años sin Sandra”, la convocatoria incluirá un recordatorio, una misa y una radio abierta para renovar el pedido de justicia y mantener viva la memoria. Su madre, Nelly Gamboa, continúa reclamando que se esclarezcan todos los aspectos del caso y que se identifiquen las responsabilidades pendientes.

Cabe recordar que Sandra había llegado desde Perú con el sueño de estudiar Medicina. El 16 de febrero de 2007 fue convocada a una entrevista en una dependencia estatal ubicada en ese mismo punto del centro platense y nunca regresó a su casa. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado en el interior del edificio.

El caso marcó un antes y un después en la ciudad y se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género. A casi dos décadas, familiares y allegados volverán a reunirse en el mismo lugar para exigir memoria, verdad y justicia, y para reafirmar que Sandra sigue presente. Asimismo se informó que habrá una conferencia de prensa tras el acto.

 

