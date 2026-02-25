Escribanos Platenses lanzan colecta solidaria de útiles escolares

Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Impresionante botín por un robo a un matrimonio en Los Hornos
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo y Rosario Central le dio vuelta el partido
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Preocupación por los barrios populares: radiografía de la grave situación en La Plata
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña solidaria para reunir útiles escolares y mochilas destinadas a instituciones que acompañan a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
La colecta tiene como objetivo asistir a escuelas apadrinadas por la entidad y al comedor “Los Gurises”, espacios que año tras año reciben el acompañamiento de la comunidad notarial platense.
Desde la organización informaron que se pueden donar cuadernos, lápices, lapiceras, carpetas, hojas, cartucheras, reglas, témperas y todo tipo de útiles necesarios para el inicio de clases. También se reciben mochilas en buen estado.
Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones a la sede de la Delegación La Plata, ubicada en calle 48 N° 716, hasta el 27 de febrero inclusive.
Además, para quienes prefieran realizar un aporte económico, se habilitó el alias delegacionlp, a nombre de Rosario Berterretche, responsable de la colecta. Con lo recaudado se comprarán los elementos que hagan falta para completar los kits escolares.
La iniciativa busca sumar el compromiso de la comunidad para que más chicos puedan comenzar las clases con los materiales necesarios, promoviendo igualdad de oportunidades y acompañamiento educativo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí