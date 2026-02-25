Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Escribanos Platenses lanzan colecta solidaria de útiles escolares

25 de Febrero de 2026 | 15:00

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña solidaria para reunir útiles escolares y mochilas destinadas a instituciones que acompañan a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La colecta tiene como objetivo asistir a escuelas apadrinadas por la entidad y al comedor “Los Gurises”, espacios que año tras año reciben el acompañamiento de la comunidad notarial platense.

Desde la organización informaron que se pueden donar cuadernos, lápices, lapiceras, carpetas, hojas, cartucheras, reglas, témperas y todo tipo de útiles necesarios para el inicio de clases. También se reciben mochilas en buen estado.

Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones a la sede de la Delegación La Plata, ubicada en calle 48 N° 716, hasta el 27 de febrero inclusive.

Además, para quienes prefieran realizar un aporte económico, se habilitó el alias delegacionlp, a nombre de Rosario Berterretche, responsable de la colecta. Con lo recaudado se comprarán los elementos que hagan falta para completar los kits escolares.

La iniciativa busca sumar el compromiso de la comunidad para que más chicos puedan comenzar las clases con los materiales necesarios, promoviendo igualdad de oportunidades y acompañamiento educativo.

