Putin usó un misil prohibido contra Ucrania

Imágenes de fragmentos recuperados tras ataques rusos en Ucrania indicarían que Moscú utilizó el misil de crucero 9M729, según el análisis de dos especialistas en seguridad internacional que evaluaron fotografías obtenidas de fuentes ucranianas vinculadas a las fuerzas del orden.

Se trata de la primera evidencia visual difundida públicamente que respaldaría versiones previas sobre el uso de este misil con capacidad nuclear en el conflicto. Los expertos señalaron que las marcas visibles y las características técnicas de los restos coinciden con las de otros misiles asociados a ese sistema.

Jeffrey Lewis, investigador distinguido en seguridad global del Middlebury College de Vermont, afirmó que “las imágenes realmente parecen mostrar el 9M729”, y destacó la similitud de los fragmentos con otros modelos relacionados.

Analistas de la firma británica Janes, especializada en inteligencia de defensa, consideraron “muy probable” que los restos observados en fotografías correspondan a ese misil lanzado desde tierra.

El desarrollo del 9M729 fue el argumento central que utilizó el entonces presidente estadounidense Donald Trump para retirarse en 2019 del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), firmado en 1987 entre Washington y Moscú.

Ese acuerdo prohibía misiles lanzados desde tierra con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Estados Unidos sostuvo que el 9M729 violaba esos límites. Rusia, en cambio, reconoció la existencia del misil pero negó que incumpliera el tratado o que tuviera el alcance denunciado por Washington.

Según la Fiscalía General de Ucrania, uno de los misiles disparados el 5 de octubre del año pasado voló más de 1.200 kilómetros antes de impactar en una vivienda en la aldea de Lapaivka, cerca de Leópolis, causando la muerte de cinco civiles.

Uso reiterado en la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, informó que Rusia disparó el 9M729 en dos ocasiones en 2022 y en 23 oportunidades entre agosto y octubre del año pasado. Una fuente policial añadió que al menos cuatro misiles más fueron lanzados el 17 de febrero y que hubo otros ataques posteriores.

Los fragmentos analizados habrían sido recuperados en las regiones de Yitómir, Lviv, Jmelnitski y Vinnitsia, todas en el oeste del país. Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente el lugar ni la fecha exacta en que se tomaron las imágenes.

En algunos restos se observan números de serie, como el 0274, y en otros aparece la inscripción 9M729. Un reportero de la agencia aseguró haber visto un fragmento con esa marca, aunque un agente ucraniano le pidió que no lo fotografiara para su publicación.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a las consultas enviadas por Reuters para este artículo.

El derrumbe del control nuclear

El uso reiterado de este misil en la guerra en Ucrania se produce en un contexto de debilitamiento de los acuerdos de control armamentístico heredados de la Guerra Fría. Este mes expiró el Nuevo START, el último tratado que imponía límites a las armas nucleares estratégicas de Estados Unidos y Rusia.

Para analistas internacionales, la utilización en combate de un sistema que estuvo en el centro de la ruptura del tratado INF simboliza el progresivo desmantelamiento de la arquitectura de desarme construida durante décadas y eleva la preocupación por una nueva etapa de confrontación nuclear entre las potencias.