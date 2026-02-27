Robaron dos motocicletas importadas de una estancia

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Un extraño robo cometido en una estancia ubicada en la localidad de Gómez, partido de Brandsen, dejó como saldo la sustracción de dos valiosas motocicletas importadas que estaban en el quincho del predio.
Así lo informaron fuentes policiales de esa zona, quienes precisaron que el ilícito ocurrió en una propiedad ubicada en la Ruta 215, a la altura del kilómetro 41, indicándose que su propietario es de nacionalidad norteamericana.
También se puntualizó que el robo fue descubierto por una empleada de limpieza del establecimiento rural. Enseguida lo comunicó al damnificado y a la Policía. Nada se sabe de los ladrones ni de las motos.
