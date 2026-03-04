Wall Street cerró con caídas y subió el petróleo

Wall Street cerró en terreno negativo tras una jornada marcada por la volatilidad y la incertidumbre generada por la escalada militar en Medio Oriente. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a sacudir a los mercados globales y generó preocupación entre los inversores por sus posibles efectos sobre la economía mundial.

Al finalizar la rueda en la Bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones de Industriales retrocedió 0,83%, hasta los 48.501 puntos. En la misma línea, el S&P 500 cayó 0,94% y se ubicó en 6.816 unidades, mientras que el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, perdió 1,02% y cerró en 22.515 puntos.

El riesgo de interrupciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo y del gas que se comercia en el mundo— elevó la preocupación sobre el suministro energético global.

La posibilidad de que la guerra afecte la producción o el transporte de crudo impulsó los precios internacionales del petróleo. El WTI, referencia en Estados Unidos, llegó a superar los 77 dólares por barril durante la jornada, aunque finalmente cerró en 74,56 dólares, lo que representó una suba del 4,7%.

El encarecimiento de la energía también encendió alarmas sobre su impacto en la inflación estadounidense. Un aumento sostenido de los combustibles podría obligar a la Reserva Federal (Fed) a frenar o incluso revertir su política de reducción de tasas de interés, un escenario que suele ser mal recibido por los mercados.

En ese contexto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta 4,061%, tras rozar el 4,1% durante la mañana.

La mayoría de los sectores del mercado cerraron con pérdidas. Las caídas más pronunciadas se registraron en materiales básicos (-2,7%) y industria (-1,96%), mientras que los descensos fueron más moderados en finanzas (-0,18%) y comunicaciones (-0,27%).

También retrocedieron acciones vinculadas al sector energético y de defensa, que en jornadas anteriores habían mostrado mayor resistencia frente a los riesgos geopolíticos. Lockheed Martin cayó 1,27%, RTX perdió 2,65% y Northrop Grumman bajó 1,09%.

Entre las petroleras, ExxonMobil cedió 1,55% y Chevron retrocedió 0,45%.

El sector tecnológico tampoco escapó a la tendencia negativa. Nvidia cayó 1,33%, AMD retrocedió 3,54% y Micron registró una de las mayores pérdidas de la jornada con un desplome del 7,99%.

España también sintió el impacto

Las tensiones políticas también afectaron a empresas europeas. El fondo indexado iShares MSCI Spain ETF, que replica el comportamiento de compañías españolas que cotizan en Estados Unidos, se desplomó 5,3% después de que Trump sugiriera la posibilidad de imponer un embargo comercial a España.

La advertencia surgió tras la negativa del gobierno español a permitir el uso de sus bases militares en la ofensiva contra Irán.

El aumento de la incertidumbre también quedó reflejado en el índice VIX, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, que mide la volatilidad esperada en los mercados. El indicador se disparó 10%, hasta acercarse a los 24 puntos, un nivel que no se registraba desde noviembre pasado.

En paralelo, los futuros del oro —tradicional activo de refugio— sorprendieron con una caída del 3,7%, hasta los 5.113 dólares por onza, en un contexto en el que muchos inversores optaron por refugiarse en bonos del Tesoro y en el dólar.