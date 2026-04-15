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El Mundo |AÚN NO SE DEFINE EL RIVAL DE KEIKO PARA EL BALOTAJE

Una elección ajustada mantiene en vilo a Perú

Una elección ajustada mantiene en vilo a Perú

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15 de Abril de 2026 | 05:49
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Perú atraviesa horas decisivas en medio de un clima de tensión e incertidumbre tras una elección presidencial caótica que se extendió durante dos días. Con el 76% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori se mantiene al frente con el 17% de los votos, pero la gran incógnita sigue sin resolverse: aún no se sabe quién disputará con ella el balotaje de junio.

La pelea por el segundo lugar es voto a voto. Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez aparecen separados por márgenes mínimos, lo que mantiene en vilo a millones de peruanos. La fragmentación del escenario, con un récord de 35 candidatos, explica en parte la extrema paridad y la dificultad para proyectar un resultado claro.

El desarrollo de los comicios agravó aún más el escenario. Retrasos en la apertura de mesas, fallas en la distribución de boletas y centros que nunca llegaron a funcionar obligaron a extender la votación para más de 50.000 personas. Las irregularidades derivaron en denuncias judiciales contra autoridades electorales y hasta en intervenciones policiales, alimentando sospechas y malestar social.

En este contexto, crecen las voces que cuestionan la transparencia del proceso. López Aliaga denunció un “fraude gravísimo” y llamó a movilizarse, mientras otros sectores advierten sobre el riesgo de deslegitimar los resultados sin pruebas concluyentes. Observadores internacionales, por su parte, pidieron cautela y descartaron evidencias firmes de irregularidades sistemáticas.

La incertidumbre se ve potenciada por la crisis política que atraviesa el país, que ha tenido ocho presidentes en apenas una década. A esto se suma el creciente problema de la inseguridad, eje central de la campaña, con un fuerte aumento de homicidios y extorsiones en los últimos años.

Con el conteo avanzando lentamente y una diferencia mínima entre los candidatos que buscan el segundo lugar, Perú sigue sin saber quién enfrentará a Fujimori. El desenlace permanece abierto, en un escenario cargado de tensión, desconfianza y expectativa.

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