Estudiantes vs Gimnasia | ¿Cuáles son las chances de que se dé un duelo de platenses en Octavos?

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La fecha 15 se terminó con Estudiantes como único puntero de la zona A y Gimansia en el octavo escalón de la Zona B. De momento hay clásico platense en los octavos de final del torneo Apertura, situación que ya se empezó a gestar una vez que los dos ganaron sus partidos en la jornada del sábado.
Desde entonces se empezó a palpitar el posible duelo. al no poder ganarle Vélez a San Lorenzo, lo mismo que les sucedió a Tigre y Racing en sus compromisos ante Huracán y Aldosivi dejaron a los dos equipos platenses en posible enfrentamiento.
Es bueno recordar que en el torneo pasado ya se jugó el derby platense pero en una instancia de semifinales, lo que fue una verdadera batalla futbolística y considerado “el clásico del siglo”. Ganó Estudiantes y a continuación fue campeón del campeonato tras derrotar a Racing en tanda de penales.
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Ahora la situación asoma diferente. Como primera medida porque el partido, en caso de jugarse, será en UNO y no en el Bosque como en 2025. Es vez el Pincha está mejor en la tabla y se aseguró la clasificación a los playoffs dos fechas antes del final, algo que no había sucedido en las últimas dos ediciones.
El equipo del Cacique Medina ya tiene un boleto en la definición pero en caso de perder los dos partidos podría caer al cuarto o quinto puesto y eso disminuiría sus posibilidades de definir todos sus partidos como local en caso de avanzar. Eso sí, en caso de ganarle a Talleres nadie le podrá sacar la localía hasta la semifinal, siempre y cuando gane todos los partidos de la serie eliminatoria.
El Pincha debe jugar contra los cordobeses como local y una semana más tarde cerrará contra PLatense en condición de visitante. El Calamar, a esa altura, podría estar eliminado o con chances mínimas de clasificarse a los octavos de final. Si el Pincha obtiene cuatro puntos de los seis que quedan en juego es altamente probable que sea el puntero de la zona y entonces sí el horisionte lo pone a Gimnasia muy cerca de ser su rival.
Los albirrojos tienen 27 puntos, uno más que Vélez que suma 26 y a tres de Boca y Talleres que suman 24. Pero a los tres equipos les saca mucha diferencia en goles y eso le da una ventaja. Pero si pierde el sábado contra la T podría perder esa ventaja en la tabla y descender hasta el cuarto lugar es una posibilidad latente.
El caso de Gimnasia es diferente. Claro que depende de sí mismo para meterse en octavos de final. Si les gana a Belgrano (V) y Argentinos (L) se clasificará pero con seguridad en un puesto superior al octavo y de esta manera no habrá clásico platense a la vista.
En caso de que sume tres puntos tendrá chances pero de alguna manera dependerá de lo que suceda con Tigre, Barracas y Racing, que además juegan entre sí. Podría alcanzarle con tres unidades pero probablemente será el último de la zona. Si empata uno y gana el otro el séptimo puesto tiene mucho color.
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