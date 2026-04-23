Wall Street con récords pese a la tensión en Medio Oriente

Wall Street cerró ayer en terreno positivo y marcó nuevos récords, impulsado por la decisión de Estados Unidos de ampliar la tregua con Irán. La noticia alivió las tensiones geopolíticas y permitió a los inversores retomar el optimismo tras dos jornadas de caídas.

Al cierre, el índice Dow Jones subió un 0,69%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,05% y alcanzó las 7.137 unidades, su máximo histórico. El Nasdaq, por su parte, lideró las ganancias con un alza del 1,64%.

El impulso vino principalmente del sector tecnológico y de comunicaciones, con subas del 2,3% y 1,41%, respectivamente. Empresas como Boeing treparon un 5,5% tras reducir pérdidas, y Tesla ganó un 3,7% antes de presentar resultados positivos. Pese al clima favorable en la bolsa, el petróleo siguió bajo presión por el conflicto en Medio Oriente. El barril de Brent rozó los 102 dólares, mientras que el WTI se ubicó cerca de los 93 dólares, en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz.

Analistas destacan que, más allá del conflicto, los mercados se apoyan en sólidos resultados corporativos y prefieren mirar hacia adelante.