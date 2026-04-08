Golpe al narcomenudeo y detenidos en Romero

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Dos procedimientos realizados en las últimas horas en la zona de Melchor Romero permitieron avanzar en una causa por robo agravado y dejaron al descubierto un posible punto de venta de drogas, con dos personas aprehendidas y varios elementos incautados.
Los operativos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en 157 entre 528 y 529, y en 529 entre 156 y 157, luego de una investigación iniciada tras el robo de una moto denunciado a fines de marzo. A partir de tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores, quienes incluso exhibían el rodado sustraído en redes sociales.
Con las órdenes judiciales correspondientes, personal policial irrumpió en ambos domicilios. En uno de ellos fue aprehendido un joven de 18 años, en cuyo poder se secuestró una motocicleta con numeración de motor y cuadro suprimida, por lo que quedó imputado por infracción al artículo 289 del Código Penal.
En el otro objetivo, los agentes detuvieron a una mujer de 57 años, en cuya vivienda hallaron 93 envoltorios con cocaína, con un peso total de 120 gramos, además de una balanza de precisión y un teléfono celular. La causa quedó en manos de las fiscalías intervinientes.
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