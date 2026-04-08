Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |ESTABAN ARMADOS

Boquete y una captura de película en Abasto

Boquete y una captura de película en Abasto

Archivo

8 de Abril de 2026 | 04:55
Edición impresa

Dos hombres fueron detenidos en la zona de Abasto, en La Plata, cuando intentaban concretar un robo en una distribuidora, en un operativo que permitió frustrar el hecho y secuestrar armas de fuego y herramientas.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en 208 y 32, donde la activación de una alarma alertó a las autoridades. Personal policial que realizaba recorridas preventivas acudió al lugar y, tras entrevistarse con el sereno, estableció que había ladrones en el interior.

Con apoyo de otros móviles, los efectivos montaron un operativo cerrojo y rodearon el lugar. Al inspeccionar el inmueble, detectaron un boquete en el techo, por donde los sospechosos habrían ingresado. Una vez asegurada la zona, los agentes accedieron al interior y lograron reducir a dos hombres que se encontraban dentro del establecimiento.

Durante el procedimiento se incautaron dos revólveres calibre 32, ambos aptos para el disparo, además de pasamontañas, guantes y una gran cantidad de herramientas presuntamente utilizadas para forzar accesos y sistemas de seguridad. También se secuestró el DVR de las cámaras del lugar, que los implicados habrían intentado sustraer. La causa quedó en manos de la fiscalía en turno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres

Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades

La Comuna clausuró un hipermercado mayorista

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios

El “loco” de las advertencias apocalípticas

Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”

Trump aprieta el freno: aceptó tregua de dos semanas

Los números de la suerte del miércoles 8 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Policiales

Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado

Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro

Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos

Provocó un accidente y tenía licencia trucha
La Ciudad
El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres
Desesperado pedido de donaciones en la Ciudad
$4.000.000: crece el premio del Súper Cartonazo
Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
Deportes
Con un goles de Paredes y Bareiro, Boca ganó 2 a 1 ante Universidad Católica en el debut en la Copa Libertadores
Ariel Pereyra dirigió su primera práctica pensando en el estreno por Copa Argentina frente a Camioneros
Real Madrid cayó ante Bayern Munich pero la serie sigue abierta en la Champions League
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores
Espectáculos
Furor por BTS en La Plata: agotaron la preventa y agregan una tercera fecha
“Secuelas psicológicas”: cómo fue el juicio de Tamara Paganini contra la producción de Gran Hermano
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: mañana, cortes de tránsito en el centro
El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Información General
Regalo para la humanidad: el “baile” de la Luna y la Tierra
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla