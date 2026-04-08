Boquete y una captura de película en Abasto

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Dos hombres fueron detenidos en la zona de Abasto, en La Plata, cuando intentaban concretar un robo en una distribuidora, en un operativo que permitió frustrar el hecho y secuestrar armas de fuego y herramientas.
El hecho ocurrió en un comercio ubicado en 208 y 32, donde la activación de una alarma alertó a las autoridades. Personal policial que realizaba recorridas preventivas acudió al lugar y, tras entrevistarse con el sereno, estableció que había ladrones en el interior.
Con apoyo de otros móviles, los efectivos montaron un operativo cerrojo y rodearon el lugar. Al inspeccionar el inmueble, detectaron un boquete en el techo, por donde los sospechosos habrían ingresado. Una vez asegurada la zona, los agentes accedieron al interior y lograron reducir a dos hombres que se encontraban dentro del establecimiento.
Durante el procedimiento se incautaron dos revólveres calibre 32, ambos aptos para el disparo, además de pasamontañas, guantes y una gran cantidad de herramientas presuntamente utilizadas para forzar accesos y sistemas de seguridad. También se secuestró el DVR de las cámaras del lugar, que los implicados habrían intentado sustraer. La causa quedó en manos de la fiscalía en turno.
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