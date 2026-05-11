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Moscú y Kiev se acusan de violar el alto el fuego

Moscú y Kiev se acusan de violar el alto el fuego

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11 de Mayo de 2026 | 03:48
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Rusia y Ucrania volvieron a acusarse mutuamente ayer de violar la tregua impulsada por Estados Unidos para conmemorar el Día de la Victoria, mientras en el frente continuaban los ataques con drones y artillería que dejaron muertos y heridos en ambos bandos. El alto el fuego, anunciado por el presidente de EE UU, Donald Trump, debía extenderse desde el sábado hasta hoy, pero rápidamente quedó envuelto en denuncias cruzadas y nuevas tensiones.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que Moscú no estaba respetando la pausa pactada y afirmó que ni siquiera parecía “particularmente interesada” en hacerlo. Según el mandatario, las zonas de combate siguieron bajo fuego y Ucrania decidió no responder con ataques de largo alcance mientras Rusia evitara grandes ofensivas. Sin embargo, advirtió que cualquier agresión recibirá una respuesta “inmediata y significativa”. Las autoridades ucranianas informaron que una persona murió y otras tres resultaron heridas en la región de Zaporiyia tras bombardeos rusos con drones y artillería. Además, otras 16 personas sufrieron lesiones en distintos puntos del país, según reportes locales.

LA VERSIÓN DE MOSCÚ

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de cometer más de mil violaciones del alto el fuego. Según la versión rusa, las fuerzas ucranianas atacaron posiciones militares y objetivos civiles en varias regiones fronterizas. El Kremlin sostuvo que sus tropas respondieron “de la misma manera” a cada una de esas agresiones.

En la parte ocupada por Rusia de la región de Jersón, las autoridades instaladas por Moscú denunciaron que dos personas resultaron heridas por bombardeos ucranianos. El intercambio de acusaciones volvió a reflejar la enorme desconfianza entre ambos países, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Trump había presentado esta breve tregua como una oportunidad para abrir una nueva etapa de negociaciones e incluso habló del posible “comienzo del fin” de la guerra. También anunció un futuro intercambio de prisioneros entre ambos países. Sin embargo, las diferencias de fondo siguen intactas.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que Moscú espera recibir pronto al enviado estadounidense Steve Witkoff y a Jared Kushner para continuar las conversaciones.

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