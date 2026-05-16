San Carlos quiere cortar la sequía y volver al éxito

Villa San Carlos, en su afán de escaparle a la zona del descenso, intentará esta tarde quebrar el maleficio que lo persigue, cuando a partir de las 15:30 y con el arbitraje de Valentín Bocaccia, reciba en el Genasio Sálice a Argentino de Merlo, que pelea por ingresar al lote de los que acceden al Reducido por el segundo ascenso a la categoría superior.

El Celeste, que arrastra tres derrotas al hilo, acumula apenas 12 unidades, y se encuentra a un punto por encima de Argentino de Quilmes (11), uno de los equipos que estaría descendiendo (el otro es Ituzaingó, con 4) si el torneo finaliza hoy.

Con relación al equipo, no hay pistas sobre cómo formaría el once titular. Tras la decepcionante actuación ante Talleres, es probable que Pablo Miranda cambie algunos nombres, aunque recién se conocerán sobre el comienzo del partido.

Hoy a las 15:30, Camioneros-Brown (A); Defensores Unidos-Ituzaingó; Dock Sud-Flandria; Liniers-Arsenal; Real Pilar-Excursionistas; San Martín-Talleres y UAI Urquiza-Dálmine. Y a las 19, Dep. Merlo-Armenio.