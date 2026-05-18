Robaron una motocicleta de alta gama en la ruta 6

Un violento asalto se registró este sábado por la tarde sobre la tuta 6, a la altura de calle 34. La víctima, un hombre de 47 años, fue interceptada por dos delincuentes en moto, que le quitaron su poderoso rodado.

Según denunció, sorprendido por el ataque y, sin posibilidades de escape, más cuando el acompañante descendió armado con un revólver y lo amenazó “dame la moto o te tiro”, no pudo evitar que los ladrones escaparon con su Kawasaki Ninja ZX-10R negra y blanca 2014 en dirección a Cañuelas.

La motocicleta sustraída, de altísima cilindrada, es considerada entre las más potentes y cotizadas del mercado. El rodado supera ampliamente los 200 caballos de fuerza y alcanza velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora.

En el mercado argentino, una unidad de esas características puede valer entre 20 y 30 millones de pesos, dependiendo del estado general y modificaciones, por lo que el robo representa una pérdida económica de enorme magnitud para la víctima.

La investigación está a cargo de la comisaría de Olmos.