El Grana y una visita de riesgo para enfrentar a Liga de Quito

Lanús quiere traerse una victoria de los 2734 metros de altura del estadio Rodrigo Paz Delgado, la casa de Liga de Quito. La escuadra de Mauricio Pellegrino, llega con seis unidades, al igual que los ecuatorianos, pero el último campeón de la Copa Sudamericana, cuenta con la ventaja de haberle ganado a los Albos en el estadio Néstor Díaz Pérez y por eso, se ubica como escolta del puntero del grupo, el sorprendente Mirassol de Brasil.

Los once del Grana, serían: Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois.