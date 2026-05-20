Wall Street vuelve a caer por el salto de la deuda y la tensión global

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Wall Street volvió a cerrar en baja ayer, golpeado por el fuerte aumento en los rendimientos de la deuda estadounidense y la creciente preocupación de los mercados por la inflación y la tensión en Medio Oriente.
Los inversores reaccionaron con cautela ante la falta de avances diplomáticos en el conflicto con Irán y el impacto que eso podría tener sobre el precio del petróleo y la economía global.
El índice Dow Jones cayó un 0,65%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,84% y el S&P 500 perdió un 0,67%. Fue la tercera jornada consecutiva de pérdidas para la Bolsa de Nueva York.
Uno de los principales focos de alarma estuvo en los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de la deuda a 30 años alcanzó el 5,19%, el nivel más alto desde la crisis financiera de 2007.
En paralelo, la tasa de los bonos a diez años subió al 4,69%, muy por encima del 3,94% que registraba antes del inicio de las tensiones militares entre Israel, Estados Unidos e Irán.
Analistas de mercado vincularon este salto con el temor a una aceleración inflacionaria, especialmente por la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz, zona clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Los inversores creen que, si la presión inflacionaria continúa, la Reserva Federal (Fed, banco central)podría endurecer nuevamente su política monetaria.
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A la espera de señales más claras sobre el conflicto y la economía, los operadores también siguen atentos los próximos resultados trimestrales de Nvidia, una de las compañías más emblemáticas del auge de la inteligencia artificial y referencia clave para el mercado tecnológico.
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